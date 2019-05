De Efteling Klantvriendelijkste Bedrijf van 2019

De Efteling is door consumenten verkozen tot Klantvriendelijkste Bedrijf van Nederland 2019. Vorig jaar eindigde het pretpark op de derde plek, dit jaar stoot het tweevoudig winnaar Coolblue, dat als tweede eindigt, van de troon. Van der Valk eindigt als derde en levert daarmee een plekje in ten opzichte van 2018. De winnaar van de grootste publieksprijs van Nederland ontving de award dinsdag 28 mei 2019 tijdens The Customer Forum op de SS Rotterdam. Ook werden acht branchewinnaars gehuldigd.

Op dinsdag 28 mei werd voor de twaalfde maal het Klantvriendelijkste Bedrijf van Nederland bekend gemaakt. Tijdens The Customer Forum – een nieuw event rondom klantgerichtheid – op de SS Rotterdam werd de Efteling uitgeroepen tot winnaar. Achter de Efteling eindigen tweevoudig winnaar Coolblue en Van der Valk op respectievelijk plek twee en drie. De drie klantvriendelijkste bedrijven van 2019 vormden ook vorig jaar de top-3, echter in een andere volgorde. De Efteling is de enige van deze drie die hoger scoort dan vorig jaar. Met een 8,50 stijgen ze 0,17 punt.

Verzekeraar in de top-10|

Dit jaar staat verzekeraar DSW op een knappe zesde plek. Een unieke prestatie, niet eerder wist een verzekeraar de top-10 te bereiken. Ook een unicum: voor het eerst behoort geen enkele supermarkt bij de tien klantvriendelijkste bedrijven van Nederland.

De top-10 van het Klantvriendelijkste Bedrijf van Nederland is als volgt:

De Efteling 8,50

Coolblue 8,42

Van der Valk 8,30

Burgers’ Zoo 8,27

Pearle 8,23

DSW 8,21

Rituals 8,20

Zooplus 8,12

bol.com 8,09

Hans Anders 8,05

Gerrit Piksen, manager customer intelligence bij SAMR: “Na jaren waarin de klantvriendelijkheid in alle branches steeg, zagen we vorig jaar voor het eerst een daling. Die zet dit jaar gelukkig niet door. De gemiddelde score is dit jaar 7,41, een lichte stijging van 0,06 punt ten opzichte van 2018. Van de acht branches in het onderzoek, stijgen banken en leisure het meest. Beide branches scoren gemiddeld 0,2 punt hoger dan vorig jaar.”

Branchewinnaars 2019

Bank: Regiobank

Energie: Qurrent

Leisure: de Efteling

Openbaar vervoer: HTM

Retail: Coolblue

Supermarkt: PLUS

Telecom: Simyo

Verzekeraar: DSW

Over de verkiezing van het Klantvriendelijkste Bedrijf

Het Klantvriendelijkste Bedrijf van Nederland is de grootste onafhankelijke consumentenprijs van Nederland. De prijs, een initiatief van SAMR Marktvinders, wordt dit jaar voor de twaalfde keer uitgereikt. Eerdere edities werden gewonnen door ANWB, Coolblue (2x), DA Drogisten, IKEA, Jumbo (2x), Landal GreenParks, Miss Etam, PLUS en Simyo. Aan de verkiezing van het Klantvriendelijkste Bedrijf van Nederland gaat een continu online onderzoek onder Nederlandse consumenten vooraf. Voor deze editie zijn 47.704 waarnemingen opgehaald.