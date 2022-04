Roompot park in Kijkduin trapt paasweekend af met tal van vernieuwde faciliteiten

Het paasweekend staat al een poos met stip genoteerd in de agenda van de gasten en het personeel van het Roompot park Kijkduin. Het is jaarlijks het moment waarop het startschot voor een gezellig druk zomerseizoen wordt gegeven. Dit jaar is het paasweekend extra bijzonder voor het park. Heel wat vernieuwde faciliteiten heropenen dan op het centrale plein van het park.

Nieuwe retail en horeca

Na een complete metamorfose van alle buitenactiviteiten vorig jaar vernieuwde Roompot dit voorjaar alle binnen faciliteiten en -activiteiten op het middenplein. Alle retail en horeca kreeg een grondige facelift zodat gasten van een heerlijke maaltijd of een lekker drankje in een ontspannen, uitnodigend en nog mooier kader kunnen genieten. Het horecateam van het park staat morgen alvast te popelen om de eerste gasten in de vernieuwde supermarkt met o.a. Starbucks coffee corner, de brasserie, bar, coffee bakery en snackbar te verwelkomen.

Open centrale keuken

Tijdens de grondige makeover focuste het team zich op de samenstelling van nieuwe heerlijke gerechten. Vanuit de brasserie kunnen de gasten een blik werpen op de open centrale keuken met o.a. grote pizzaoven en zien zij dat het keukenteam hun maaltijd altijd vers voor hen bereidt. Wie liever van een aperitief geniet, neemt graag plaats in de bar.

Nieuwe Kids Club en Indoor Kids Playground

Roompot nam ook de Kids Club in Kijkduin onder handen. Terwijl de ouders van een heerlijk kopje bio- en faitradekoffiein de lounge van het restaurant genieten, kunnen de jongste parkgasten zich uitleven in de nieuwe Indoor Kids Playground. Zowel de Kids Club als de Indoor Kids Playground zijn een perfecte aanvulling op hetnieuwe gastbelevingsprogrammadat Roompot vorig jaar lanceerde.

Digitale beleving

In de vernieuwde retail-, horeca- en kidsruimtes zet Roompot sterk in op audiovisuele beleving van zijn gasten. Op grote digitale schermen zullen zij kunnen genieten van live concerten, sportevenementen en het digitale animatie-aanbod van Roompot.