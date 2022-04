Meeste vakantiegangers vallen post-corona terug in oude gewoonten. Reisexperts waren ervan overtuigd: reizen zou nooit meer hetzelfde zijn na corona. Maar is dat zo? De superlastminute is in, maar van duurzamer reizen is nog geen sprake. Vijf trends.

Superlastminute

Voor corona was het heel normaal om nu al de vakantie voor de kerstvakantie vast te leggen of zelfs al voor medio volgend jaar. Tegenwoordig zul je dat niet zo snel meer zien, zegt Joshua van Eijndhoven van Voja Travel. Het verst dat vakantiegangers nu vooruit boeken is de zomervakantie. ,,Het zwaartepunt ligt ongeveer op twee tot vier maanden voor vertrek”, ziet de reisondernemer.

De vakantieganger is door corona een stuk voorzichtiger geworden. Niet zo vreemd: aan het begin van de pandemie schrok iedereen zich een ongeluk. Landen gooiden hun grenzen dicht, vele honderdduizenden Nederlanders zagen hun reis in het water vallen, wisten niet waar ze aan toe waren, moesten lang wachten op hun geld of kregen reisvouchers. Toen reizen eindelijk weer mogelijk leek, laaide het virus op en konden de reisplannen in de prullenbak of moesten mensen zich een weg banen door het doolhof van coronaregels.

De schrik zit er nog wel in, merkt Frank Oostdam van de ANVR. Hij verwacht dat boeken korter voor vertrek daarom een blijvertje is. Wat wél snel is verdwenen, is de angst om op reis te gaan. Oostdam vreesde dat mensen door de hogere inflatie zouden wachten met boeken, maar dat lijkt niet het geval. De Oekraïne- oorlog zorgde even voor een dipje in boekingen, maar ook dat bleek van korte duur. ,,We moeten zien hoe het zich verder ontwikkelt, maar mensen willen gewoon weer graag op vakantie.”

Nederland versus Europa

Niet eerder was Nederland zo’n populair vakantieland als de afgelopen twee jaar. ,,Veel mensen hebben ontdekt hoe leuk Nederland is als vakantieland”, zegt directeur Judith Eyck van vergelijkingssite Zoover. Maar hoe leuk het ook is, het lijkt erop dat veel Nederlanders deze zomer liefst weer richting het buitenland trekken. Bij Zoover zien ze het aan de boekingen voor Nederlandse campings.

,,Het is opvallend hoe weinig campings op het moment geboekt worden”, zegt Eyck. ,,We hebben zelfs navraag gedaan of onze data wel klopten”, voegt ze eraan toe. Haar verklaring: vorig jaar waren mensen bang dat ze naast een accommodatie grepen, maar nu de wereld grotendeels van het slot is, is die vrees niet meer nodig. ,,Ik herken dat wel. We zijn vorig jaar ook in Nederland gebleven, maar we gaan dit jaar weer lekker kamperen in Frankrijk, als vanouds.” Haar inschatting is dat Europa het dit jaar sowieso goed doet. Met name de landen rond de Middellandse Zee kunnen op veel Nederlanders rekenen, voorspelt ook Martine Langerak van Sunweb Group. Inmiddels liggen de boekingsaantallen bij de reisaanbieders alweer boven die van voor corona. Vooral Zuid-Europese bestemmingen als de Balearen, het Spaanse vasteland, de Algarve, Kreta, Kos en Zakynthos zijn ongekend populair deze zomer. Langerak: ,,En ook Turkije en Egypte zijn erg gewild.”

Verre oorden

Veel verrereisspecialiten zijn in coronatijd noodgedwongen reizen dichtbij huis gaan aanbieden. Zo ook Riksja Travel, marktleider verre bestemmingen. Voorlopig houdt directeur Fenny Koppen Europa erin. ,,Dat wordt bij ons volop geboekt”, vertelt ze, maar, voegt ze eraan toe: ,,Als onze vaste klanten kunnen kiezen, dan cancellen ze Europa en gaan ze toch voor ver weg. Dat zien we niet alleen bij ons, maar ook bij andere reisorganisaties.”

Inmiddels lopen sommige verre bestemmingen als een tierelier. Zo krijgt Riksja Travel veel boekingen binnen voor Canada, Amerika en Afrika. ,,We zitten alweer boven het niveau van voor corona”, ziet Koppen. Die positieve geluiden hoort ANVR-voorzitter Oostdam ook van andere verrereisaanbieders. ,,Probeer deze zomer maar eens aan een camper te komen voor een rondreis Canada of Amerika. Nou, succes!”

Dat wil alleen niet zeggen dat álle verre bestemmingen het goed doen. Azië, Australië en Zuid- Amerika blijven duidelijk achter. Van Eijndhoven van Voja Travel verwacht dat dit nog een tijdje zal duren. ,,Wij hebben in coronatijd besloten om Fiji en Tonga uit ons aanbod te schrappen en we zijn nog niet van plan om dat terug te draaien. Ik denk dat mensen niet lang meer willen vliegen. Zes uur lijkt het maximum.”

Reisondernemer Koppen van Riksja Travel is optimistischer dan haar collega. Volgens haar is het een kwestie van tijd voordat mensen weer naar landen als Thailand of Australië gaan. ,,Het is niet zo dat mensen niet willen of bang zijn, maar veel van die landen hebben lange tijd hun grenzen op slot gehouden of ze hanteren nog altijd strikte eisen. Indonesië bijvoorbeeld opent pas in mei de deuren. Het is logisch dat dit zijn weerslag heeft op het boekingsgedrag.”

Weg van de gebaande paden

Reisexperts waren ervan overtuigd: reizen zou nooit meer hetzelfde zijn na corona. Mensen wilden kleinschaliger locaties, geen all-inclusive meer in grote ressorts. Meer de natuur in, weg van de gebaande paden. Overtoerisme had zijn langste tijd gehad en de reisconsument wilde duurzamer.

Van al die voorspellingen is weinig uitgekomen, beaamt ANVR- voorzitter Oostdam. Volgens hem is de behoefte aan kleinschalige locaties of wandelen in de natuur wel gegroeid, maar is van een verschuiving geen sprake. ,,Je ziet dat we weer in onze oude patronen terugvallen”, zegt hij.

Oostdam heeft wel de indruk dat de minder bekende steden als Bilbao wat meer geboekt worden, maar uiteindelijk blijven grote steden als Barcelona gewild. Ook als het gaat om bewuster reizen en aandacht voor CO₂-uitstoot, ziet de voorzitter weinig verandering. ,,Wat je ziet in supermarkten, dat consumenten bewuster omgaan met voeding en op zoek zijn naar duurzame producten, dat zie je in de reissector nog niet. Daar zullen we ons als sector hard voor moeten maken.” En, voegt hij eraan toe: ,,Het is misschien ook wel begrijpelijk als je drie weken op vakantie bent dat je hiermee niet bezig wilt zijn.”

Bij Sunweb zien ze ook dat meer vakantiegangers voor de luxere accommodaties (all-inclusive en appartementen) gaan en dat mensen meer geld uitgeven aan de vakantie. Tegelijkertijd merkt de pakketreisaanbieder dat kleinschalige vakanties, weg van de massa, populair blijven bij het reismerk Eliza was here. Langerak: ,,Dit zagen we al voor en tijdens de coronapandemie en die trend zet serieus door.” Maar: ,,Heel veel mensen willen gewoon het vliegtuig pakken naar de zon.”

Flexibiliteit

Net voor vertrek omboeken of gratis annuleren. Met flexibiliteit hebben reisondernemingen consumenten weten te verleiden om ondanks alle onzekerheid toch op reis te gaan, ziet Judith Eyck van Zoover. Dat flexibele annuleringsvoorwaarden een uitkomst zijn, blijkt uit onderzoeken. Zo zei bijvoorbeeld de helft van de consumenten dat ze een reis boeken als gratis annuleren mogelijk is. Een derde zou reserveren als ze gratis konden omboeken. ,,Het geeft reizigers het gevoel dat ze zich geen zorgen hoeven te maken als er iets onverwachts gebeurt”, denkt Eyck.

Nu is die service nog veelal gratis, maar de Zoover-directeur gelooft niet dat dit zo blijft. ,,Het is een ontzettend kostbare service voor reisondernemingen. Ik vermoed dat dit uiteindelijk geschrapt wordt of je moet er voor gaan betalen.”

Ook ANVR-topman Oostdam verwacht dat reisondernemingen er op een bepaald moment geld voor vragen. Hij denkt overigens dat klanten daar best toe bereid zijn. ,,Je ziet sowieso dat mensen meer geld over hebben voor hun vakantie.”

Sunweb verwacht dat de behoefte aan flexibiliteit bij de consument blijft toenemen en biedt nu een ‘premium omruilgarantie’ aan, waarbij omboeken tot en met vertrek tot 31 oktober gratis is. Langerak: ,,Maar daarna zal het een betaalde service worden.”

Bron: De Gelderlander