Vliegticketprijzen Europese bestemmingen stijgen met bijna 40% 

Nederlanders gaan massaal op reis en vliegvelden verwachten de komende twee weken topdrukte, ondanks een ticketprijsstijging van gemiddeld 38% voor reizen binnen Europa. Bij de tien meest geboekte airlines is er zelfs sprake van een gemiddelde prijsstijging van 52%. Voor reizigers buiten Europa lijkt de schade mee te vallen. Hier stijgen de ticketprijzen met 8% tijdens de meivakantie. Dit blijkt uit een vergelijking van boekingsgegevens van januari met april 2022 door online reisagent en marktleider CheapTickets.nl.

De gemiddelde ticketprijs voor een reis vanaf Nederland naar een bestemming binnen Europa tijdens de meivakantie is € 229,00. Voor vliegreizen buiten Europa is dat gemiddeld € 632,00. Anouk Liebers, content marketing manager bij CheapTickets.nl: “De prijsstijging van de vliegtickets heeft onder meer te maken met nieuwe milieubelastingen, de extreme brandstoftoeslagen, de inflatie en de grote vraag naar vliegreizen. Toch zien we niet dat mensen zich laten weerhouden op vakantie te gaan door de hoge prijzen. Nog steeds zijn mensen op zoek naar vliegtickets om er in de meivakantie er lekker op uit te gaan.”

Ticketprijzen low cost airlines stijgen het meest

Lijndienstmaatschappijen als KLM, Lufthansa en Brussels Airlines laten in de afgelopen maanden een ticketprijsstijging van gemiddeld 21% zien bij tickets die voor de meivakantie worden geboekt via CheapTickets.nl. Low cost airlines als Ryanair, Transavia, Vueling en easyJet laten een gemiddelde prijsstijging van maar liefst 60,5% zien sinds januari 2022. Meest opvallende in de rij is Tap Air Portugal met een prijsstijging van +105%. Liebers: “Ondanks de grote prijsstijging blijft een vliegticket bij de low cost maatschappijen nog steeds het goedkoopst.”

Goedkoopste bestemmingen voor de meivakantie

Voor wie in de meivakantie nog op reis wil, zijn bestemmingen als Ierland, Verenigd Koninkrijk en Denemarken goedkope opties. Een retourtje Ierland in de meivakantie kost ongeveer €120,00; dat 47% goedkoper is dan de gemiddelde ticketprijs naar een Europese bestemming. Vliegen naar Groot-Brittannië kan voor €140,00, naar Denemarken voor €147,00. Dat is nog steeds 35% goedkoper dan de gemiddelde ticketprijs voor een reis binnen Europa.