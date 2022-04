Jonge ondernemer (20) lanceert 100% elektrisch camperverhuur bedrijf

Vandaag lanceert de jonge Nederlandse ondernemer Daan van der Ende (20) een nieuwe startup in het verhuren van 100% elektrische campers. Van der Ende is van mening dat in de race naar de energietransitie ook campers hieraan moeten geloven en heeft dan ook ambitieuze plannen om het grootste en modernste elektrisch camperverhuur bedrijf van Nederland te worden.

Camp-e.nl is de nieuwste startup in de camperbranche. Hiermee probeert Van der Ende de camperbranche te leiden naar een groene toekomst. ”Je kunt duurzaam door heel Europa reizen door een van de volledig elektrische campers te huren via de website. Elektrische campers zijn niet meer de toekomst, ze zijn het heden” aldus Van der Ende.

Een andere mindset

De actieradius van een Camp-e camper is 330 km (WLTP). Dit geeft in de praktijk een actieradius van 250 tot 280 km. “Dit is het beste wat momenteel op de markt is. Het is een stukje mindset, je moet niet verwachten dat je acht uur non-stop naar Zuid-Frankrijk rijdt. Na twee uur moet je vaak toch naar het toilet of wat eten. Perfect om in een halfuurtje 80% bij te laden. Een mooie handigheid hiervoor is dat al onze klanten gratis toegang hebben om Netflix te streamen waar en wanneer ze maar willen.” vertelt Van der Ende.

Elektrisch is ook echt 100% elektrisch

Deze elektrische campers zijn geen hybride. In deze campers kookt men volledig elektrisch. Inductie koken blijft in de camperwereld een stap die velen niet durven te maken, het vereist een grotere elektrische setup. De huishoudaccu laadt constant bij door middel van vier zonnepanelen op het dak, zodat men ’s ochtends een eitje kan bakken op groene stroom. Verder is het ook een stuk veiliger dan een gastank aan boord hebben. Van der Ende: “Met een 100% elektrische camper kun je jezelf niet serieus nemen om dan alsnog op gas te koken.”

Toekomst Dat elektrisch rijden en elektrische auto’s de toekomst zijn, is geen twijfel meer over mogelijk. “Het is tijd voor een nieuw tijdperk. Als je niet schakelt blijf je achter. Jongeren delen steeds meer berichten over reizen en dat zij geen ‘nine-to-five job’ willen. Ze zien de wereld veranderen en willen er wat aan doen. Dit is de manier om die droom op een duurzame manier te vervullen.” vertelt Daan. Om deze missie te behalen bouwt de jonge ondernemer zelf een elektrische bus om tot een elektrische camper, met een ambitieuze verwachting van tien elektrische campers in de zomer van 2023.