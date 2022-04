NIEUW IN HET AANBOD VAN GTM PROFESSIONAL: HOUTVERSNIPPERAAR OP RUPSBANDEN VOOR RUW EN DRASSIG TERREIN

Eerder dit jaar nog introduceerde GTM Professional de compacte GTS750 houtversnipperaar voor takdiameters tot 7 cm. Nu lanceert de machinefabrikant een zwaardere rups aangedreven versnipperaar voor het serieuze werk. De nieuwe 1800R is uitgerust met dubbele Honda-motoren en trotseert ruw en drassig terrein om op de meest uitdagende plekken te komen. Voeg daar de hoge capaciteit, compacte constructie én draaibare uitvoer aan toe en het recept voor professionals in de boomverzorging is compleet. De zelfrijdende 1800R is beschikbaar vanaf mei 2022 via het uitgebreide dealernetwerk van GTM Professional voor een aantrekkelijke prijs van €13.500 inclusief BTW.

De ontwikkeling van een houtversnipperaar op rupsbanden is niet geheel nieuw voor de Nederlandse fabrikant De Wild BV. Ook de reeds bestaande 1300R serie loopt er al jaren mee op rolletjes. Met de toevoeging van een Honda motor voor zowel het versnippersysteem als het rupsonderstel wordt in iedere wens en in ieder budget voorzien.

Het rupsonderstel van de nieuwe 1800R wordt aangedreven door een sterke Honda GX160 motor en heeft drie snelheden vooruit en een achteruitversnelling. Het lage en stijve onderstel kan hellingen tot 20° aan en omdat de breedte van het onderstel slechts 72 cm bedraagt, manoeuvreer je de machine gemakkelijk door smalle doorgangen. Ook het in- en uitladen in een bus of trailer is een fluitje van een cent met dit besturingssysteem.

Het rotorversnippersysteem waarmee GTM Professional groot geworden is, werkt snel en efficiënt als altijd. Takken tot een doorsnede van 12 cm (droog hout tot 10 cm) worden automatisch naar binnen getrokken en moeiteloos versnipperd in fijne houtsnippers om terug te geven aan de natuur. Het versnippersysteem wordt aangedreven door een 21 pk Honda GX630 V-twin motor en de drie V-snaren zorgen samen voor een krachtige overbrenging.

De 1800R is gecertificeerd door een onafhankelijk keuringsinstituut en voldoet aan de hoogste veiligheidseisen, waaronder de strenge bosbouwnorm. De machine is uitgerust met een veiligheidsbeugel die bij het indrukken de motor direct onderbreekt in noodsituaties. De veiligheidsschakelaars op zowel de invoer als de uitvoer blokkeren de werking van de machine tijdens onderhoud.

Om aan alle wensen van de professional te voldoen is de nieuwe 1800R standaard uitgerust met urenteller en een 270⁰ draaibare uitvoer. De deflector op de uitvoer is nog eens tot 100⁰ aanpasbaar zodat de snippers in iedere richting geblazen kunnen worden.

Kijk voor meer informatie op www.gtmchippers.nl

Bekijk ook onze 1800R actievideo op YouTube.