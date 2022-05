Nederland omarmt de Huttopia-filosofie: Vakantie in de natuur, campingspirit met comfort, maar zonder toeters en bellen

In de eerste vier maanden van 2022 is het aantal boekingen voor Huttopia Campings en Villages vanuit de Nederlandse markt meer dan verdubbeld t.o.v. 2021. Het merendeel (75%) betreft vakanties voor de Huttopia-bestemmingen in Frankrijk. Vorig jaar bleven veel mensen in eigen land en waren de meeste reserveringen nog voor de eerste Huttopia-locatie in Nederland, Camping De Roos aan de Overijsselse Vecht (geopend in 2020).

In korte tijd is Nederland uitgegroeid tot de eerste buitenlandse markt, na het thuisland Frankrijk, en goed voor bijna een kwart van alle boekingen. De Huttopia-filosofie, waarin alles draait om natuurbeleving, buiten zijn, outdoor-activiteiten en campingspirit met modern comfort zonder toeters en bellen, spreekt de Nederlandse vakantieganger aan. Huttopia heeft 47 campings en villages in Frankrijk en breidt komende jaren verder uit.



‘Wij zien een groeiende vraag naar onze bestemmingen in Frankrijk’, vertelt Samuel Lafforest, manager Huttopia Nederland. ‘Vooral de regio’s Ardeche en de Loire doen het goed. Dat ons concept aanspreekt, blijkt ook uit het groeiend aantal repeaters. Onze gasten zijn blij met de ruime opzet van de campings en villages, het aanwezige comfort en ze houden van een groene omgeving. Dit sluit naadloos aan op de Huttopia-visie waarin natuur áltijd voorop staat.’Verblijf van canvas & houtDe accommodaties van Huttopia zijn vaak zelf ontworpen en worden zoveel mogelijk gebouwd met duurzame materialen als canvas en hout. Een van de meest populaire modellen is de ‘Cahutte’, waar je beneden comfort vindt in een houten blokhut en boven slaapt onder tentdoek. Frisse lucht, wakker worden met het gezang van de vogels, maar wel met een sfeervolle houtkachel voor een koude avond en een eigen badkamer. Ook opvallend, ze staan nooit in een rijtje naast elkaar, maar lijken speels her en der neergezet te midden van bomen en heesters. Altijd met een terras gericht op groen uitzicht.



Outdoor adventure

In de Huttopia-filosofie gaat buitenleven vaak hand in hand met actief bezig zijn. De mate van avontuur varieert van hutten bouwen met kinderen in het bos, tot kajakken, suppen, surfen, kanoën, bergwandelen, of mountainbiken. Fietsen is al een paar jaar een van de speerpunten, en inmiddels zijn ook op alle locaties e-bikes te huur.



Camping of Village, twee vakantietypesEchte camping-spirit is bij Huttopia synoniem aan gevoel van vrijheid, buiten leven, genieten van het landschap en elkaar. Daarnaast brengt Huttopia het nodige comfort, maar zonder toeters en bellen.



Het aanbod bestaat uit Campings en Villages. Een Village ligt in het bos, is uitzonderlijk ruim opgezet, biedt de unieke in eigen beheer ontwikkelde vrijstaande accommodaties van Canvas & Hout, heeft een veelzijdig programma aan activiteiten voor kinderen en volwassenen (inclusief), een verwarmd zwembad, Bos Spa met o.a. Fins bad en is autovrij. Waar mogelijk worden extra’s toegevoegd om de beleving te versterken, zoals vuurkorven (fire-pits) in Village Fôret de Vosges en vorig jaar is vogel spotten vanuit de bossauna geïntroduceerd (Village Lac de Rillé). Ook sfeervolle houtkachels en buiten koken op de plancha passen hierbij.



De natuurcampings van Huttopia vind je altijd in mooie landschappen, gasten kunnen terecht in geselecteerde Huttopia-accommodatie of met eigen caravan, camper of tent, er is een verwarmd zwembad of natuurbad en een activiteitenprogramma in de zomermaanden.

