Roompot start begin 2021 met bouw nieuw park in Oudenaarde

Een vakantieplek waar fietsers en andere sporters zich thuis voelen

• 128 lodges, vakantiewoningen en ark shelters op het water

• Nieuw centrumgebouw voor receptie, horeca en fietsfanaten

• De eerste gasten worden nog in 2021 verwacht

Roompot bevestigt de bouw van een nieuw, groen park in Oudenaarde dat het hart van fietsers, andere sporters en natuurliefhebbers sneller zal doen kloppen. De tweede grootste aanbieder van vakantiewoningen in Europa start met de bouw van het park in het voorjaar van 2021 en verwacht zijn eerste gasten enkele maanden later te kunnen verwelkomen. Naast een villapark in Bredene en een partnerpark in de Ardennen wordt dit het derde Belgische park voor Roompot binnen een portfolio van meer dan 150 parken in Europa.

In het voorjaar van 2021 zal Roompot met de bouw van een nieuw, duurzaam park aan de Donk in Beveren bij Oudenaarde starten. 128 vakantiewoningen krijgen er alle ruimte zodat vakantiegasten zich echt thuis voelen in de volle natuur. Roompot zal bij de bouw van de vakantiewoningen en het nieuwe centrumgebouw extra aandacht schenken aan de noden van fietsers en andere sporters. Dit heeft Europa’s nummer twee in de verhuur van vakantiewoningen vandaag met de omwonenden van het park gedeeld.

128 lodges, vakantiewoningen en ark shelters

In totaal komen er op het park 128 lodges, vakantiewoningen en zogenaamde ark shelters die deels direct aan het water zijn gelegen en voor een unieke beleving garant staan. Hiervan voorziet Roompot 35 vier- en 42 zespersoonslodges, waarvan verschillende speciaal ontworpen voor gasten met kinderen en andere met infraroodsauna en stortdouches.Bijzonder

worden vooral de 23 ark shelters waarvan een deel op palen boven water staat in het midden van het park. Die minimalistische en duurzame woningen in Scandinavische stijl bieden alle comfort en moderniteit aan hun vier gasten, terwijl zij zich door de grote glaspartijen onmiddellijk een met de natuur voelen.

Verder liet Roompot 13 twaalfpersoonswoningen, 2 veertienpersoonswoningen aangepast voor andersvaliden en 13 woningen voor zestien personen op de plannen van het park intekenen. De Vlaamse Ardennen zijn namelijk een trekpleister voor groepen fietsers, sportclubs e.a. die vaak op zoek zijn naar een leuke en aangename vakantiewoning waar zij samen een leuke tijd kunnen doorbrengen.

Duurzaam, te midden van de natuur

Zowel de lodges als de ark shelters worden voornamelijk in hout gebouwd en zijn hierdoor erg klimaatvriendelijk. Het natuurlijke materiaal onttrekt namelijk heel wat CO2 uit de lucht en integreert zich gemakkelijk in het groene landschap van het park. Ook de groepswoningen zullen deels uit hout, maar ook in steen worden gebouwd.

Voor fietsers, andere sporters en gasten die de Vlaamse Ardennen willen ontdekken

Bij het uittekenen van de vakantiewoningen en de inrichting van het park besteedde Roompot veel aandacht aan de verwachtingen van gasten die het in Oudenaarde verwacht aan te trekken. Zo krijgen de vakantiewoningen allemaal een mooie opberg- en wasplaats voor de fietsen van de gasten. Roompot weet namelijk dat zij hun fiets na een prachtige rit van enkele tientallen – en zelfs meer – kilometers in de Vlaamse Ardennen willen poetsen en onderhouden voor ze die veilig kunnen stallen.

Ook in het nieuwe centrumgebouw van het park voorziet Roompot veel plaats voor fietsers. Naast de receptie en fiets(ers)vriendelijke horeca voorziet het een mooie shop voor wielrenners.

Ook voor andere sporters en liefhebbers van de Vlaamse Ardennen

Naast alle inspanningen en extra’s die Roompot voor recreatieve en gepassioneerde fietsers en wielrenners levert, zullen niet alleen wielrenners of mountainbikers zich thuis voelen op het park. De Vlaamse Ardennen trekken jaarlijks heel wat motorrijders, wandelaars of bestuurders van oldtimers aan, die hun tocht en/of vakantie in Oudenaarde starten.

Gezinnen, groepen en actieve gasten zullen ongetwijfeld ook erg aangetrokken worden door de vele outdoor mogelijkheden van The Outsider, dat zich net naast het nieuwe park bevindt. Het biedt meer dan 60 outdoor-activiteiten aan, waaronder een moerasparcours, kajaktochten, waterskiën, death rides, etc.

Start werken begin 2021

Op basis van de al verkregen vergunningen en lopende aanvragen verwacht Roompot begin 2021 met de aanleg van het park te kunnen starten. Het zal hiervoor beroep doen op partners die ervaring hebben in de juiste sfeercreatie van een Roompot vakantiepark. De architect van het park is het Gentse Atelier voor Stedelijke Architectuur (ASA).

Hoewel Roompot nog geen volledig zicht heeft op de totale tewerkstelling van het park staat het vast dat de komst van Roompot in Oudenaarde niet alleen de locatie aanzienlijk zal opwaarderen, maar dat het park ook voor directe en indirecte tewerkstelling zal zorgen.

Goede samenwerking met Stad Oudenaarde

Bij Roompot, dat meer dan 150 parken in portfolio heeft, kijkt men erg uit naar de opening van het park in 2021.

Jurgen van Cutsem, ceo van Roompot zegt hierover: “We hebben deze fantastische locatie in de absolute hoofdstad van de Vlaamse Ardennen al lang op het oog. Dankzij de goede samenwerking met het stadsbestuur, de nodige vergunningen, de juiste architecten en een duidelijk concept voor het park, kunnen we voluit gaan voor de realisatie van de mooiste vakantieplek van de Vlaamse Ardennen. Het park is bovendien is perfecte aanvullen op ons huidig aanbod in België, dat erg populair is bij een Belgisch maar ook internationaal publiek.”

Burgemeester Marnic De Meulemeester zegt over het nieuwe park en de samenwerking met Roompot: “Met de komst van Roompot naar onze Stad wordt Oudenaarde, meer dan ooit, een toeristische topbestemming in de Vlaamse Ardennen, dit in een groene oase aan de Donk, die een ideale uitvalsbasis wordt voor fietsers en wandelaars. Dankzij de goede samenwerking tussen Stad en Roompot kunnen de bouwwerken van 128 lodges, vakantiewoningen en ark shelters begin 2021 reeds van start gaan. Met de bouw van dit nieuw park aan de Donk, op wandelafstand van het centrum van onze Stad, wordt dit vakantiepark “the place to be” voor wie van een rustgevende en deugddoende vakantie, in een groen omgeving, wenst te genieten”.

4de park voor Roompot in België

Het nieuwe park in Oudenaarde wordt de vierde vakantielocatie van Roompot in België. In Bredene heeft Roompot het recent gebouwde Breeduyn Village, waar 63 luxevilla’s op slechts 200 meter van het strand zijn gelegen, en partnerpark La Clusure nabij de Luxemburgse grens. Begin juli kondigde Roompot ook aan dat het in 2021 een nieuw park in het Limburgse Eksel zal openen, waarvan de bouwwerken al zijn gestart. Eerder liet de groep al optekenen dat het in België wil groeien en sluit het niet uit dat het de komst van nog andere Belgische parken binnenkort zal aankondigen.

Roompot zal de vakantiewoningen vanaf dit najaar ook aan particuliere investeerders te koop aanbieden. Wie interesse heeft, kan zich hiervoor al inschrijven op deze pagina.

In volle expansie

Roompot is in volle expansiemodus. In Nederland verwelkomde Roompot net voor de zomer het park Pagedal in zijn aanbod en plant het volgend jaar zijn aanbod uit te breiden met nog 6 andere parken en resorts.

De voorbije jaren tilde Europa’s tweede grootste in de verhuur van vakantiewoning zijn bestaande parken naar een hoger niveau en investeerde het fors in de uitbreiding van zijn aanbod.

Zo stappen 3 prachtige vakantieparken van Landal over naar Roompot: de 74 Beach Villa’s op Hoek van Holland, Duinresort Dunimar en de 90 strandhuisjes in het Noord-Hollandse Julianadorp. Verder is men volop bezig met de (voorbereiding van de) bouw van het nieuwe VeerseKreek aan het Veerse Meer, een nieuw ecologisch park aan het Markermeer in Wijdenes en een nieuw park in het Noord-Brabantse Someren, die allemaal in 2021 hun eerste Roompot gasten zullen ontvangen.

Oudenaarde wordt aan die lijst toegevoegd en vormt dus de achtste uitbreiding voor Roompot in 2021