Helft minder Nederlanders op vakantie in maart 2020

In maart 2020 gingen er 1,7 miljoen Nederlanders minder op vakantie dan in dezelfde maand van 2019. Dit is een daling van ruim 50 procent. Over het eerste kwartaal van 2020 is de daling 18 procent ten opzichte van het eerste kwartaal van 2019. De daling geldt voor zowel vakanties in het buitenland als in Nederland. Dit meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers uit het vakantieonderzoek.

Het aantal Nederlanders dat één of meer dagen op vakantie ging lag in de eerste twee maanden van 2020 nog hoger dan in dezelfde maanden van 2019:

8,6 procent

in januari (

2,2 miljoen

vakantiegangers), en

2,3 procent

in februari

(2,6 miljoen)

. In maart 2020 daalde het aantal Nederlandse vakantiegangers naar

1,5 miljoen

1,1 miljoen

minder dan de maand ervoor. Op 31 maart gingen nog

45 duizend

Nederlanders op vakantie, ruim

90 procent

Fors minder vakanties in zowel buitenland als eigen land

minder dan op dezelfde dag in 2019.

In maart 2020 daalde het aantal Nederlandse vakantiegangers ten opzichte van maart 2019 zowel in eigen land (50 procent), als naar het buitenland (56 procent). In het eerste kwartaal van 2020 gingen er 534 duizend Nederlanders minder op vakantie in eigen land dan in 2019, een afname van 19 procent. Daarnaast daalde het aantal Nederlanders dat in deze periode naar het buitenland op vakantie ging met 580 duizend, een daling van 17 procent. In de eerste twee maanden van 2020 was voor zowel binnenlandse als buitenlandse vakanties nog sprake van een lichte stijging.