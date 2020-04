Roompot stelt vakantiewoningen in Kijkduin ter beschikking

Door de coronacrisis hebben verzorgers het extra druk. Het personeel van zorgorganisatie Middin kan vanaf nu dichter bij het werk slapen, als het dat wilt. Op het Zuid-Hollandse park Kijkduin in ’s-Gravenhage stelt Roompot namelijk vier chalets ter beschikking van personeel van de nabijgelegen zorgorganisatie in de gehandicaptenzorg. Het coronavirus legt niet alleen een bijkomende druk op de ziekenhuizen, maar ook organisaties in de gehandicaptenzorg hebben de afgelopen weken moeten ondervinden dat deze crisis voor heel wat extra werk zorgt. Helaas blijven cliënten met een verstandelijke of lichamelijke beperking niet gespaard van covid-19 en hoort het personeel van zorgorganisaties die patiënten in afzondering te verplegen. Naast de medische uitdaging die het coronavirus met zich meebrengt, moet het personeel van die zorgcentra kampen met een extra uitdaging dat hun cliënten vaak niet begrijpen waarom hun dagindeling er anders uitziet of waarom zij moeten worden behandeld voor een ziekte die zij niet begrijpen.

Roompot vakantiewoning als oplossing

Voor haar woonzorg Binnenklingen in Kijkduin, klopte organisatie Middin aan bij Nederlands grootste aanbieder van vakantiewoningen die op minder dan twee kilometer het Roompot Vakantiepark Kijkduin heeft. Erkentelijk voor de extra inspanningen die zij leveren, stelt Roompot vier splinternieuwe vakantiewoningen ter beschikking aan het personeel van Binnenklingen. Deze woningen worden in normale tijden verhuurd aan gezinnen die van het uitgestrekte groene park en de regio willen genieten.

1 persoon per vakantiewoning

Hoewel elke vakantiewoning comfortabel plaats biedt aan 4 personen, zal elk vakantiehuis maar aan 1 persoon worden aangeboden. Na een lange werkdag heeft iedereen nood aan wat rust, redeneert men bij Roompot. De nieuwe vakantiewoningen liggen pal achter de duinen zodat wie ’s avonds nog eens wil uitwaaien of van de zonsondergang wil genieten, dat kan. Bovendien geldt de landelijke norm dat alleen gezinsleden momenteel in hetzelfde huis mogen slapen. Twee collega’s dezelfde woning aanbieden is op dit moment niet aan de orde, hoewel elke vakantiewoning voldoende kamers telt.

Elke woning grondig ontsmet bij vertrek

Door het coronavirus worden alle vakantiewoningen op het vakantiepark al extra grondig gepoetst, wanneer gasten de woningen verlaten.