Enthousiast personeel, prachtige locaties en een bijzondere gastervaring; maar liefst twee Bilderberg hotels vielen dankzij deze kwaliteiten dit jaar in de prijzen bij de Nationale Meeting Awards. ‘Een extra waardevolle erkenning nu onze hotels tijdelijk noodgedwongen gesloten zijn.’ Jaarlijks wordt de Nationale Meeting Award uitgereikt aan meeting- en eventlocaties in Nederland die uitblinken in kwaliteit, gastervaring en ondernemerschap. Tijdens de prijsuitreiking afgelopen week, die dit jaar via videoconferencing plaatsvond, gingen Bilderberg Europa Hotel in Scheveningen en Bilderberg Kasteel Vaalsbroek in Vaals er beide met de eerste prijs vandoor in de categorieën Large en Extra Large. Commercieel directeur Arlette Gilbert is blij met de prijzen. ‘Het is een prachtige erkenning van datgene wat we bij Bilderberg het liefste doen: gasten ontvangen en geweldige meetings en events organiseren. Nu bijeenkomsten even niet plaats kunnen vinden en onze hotels zelfs tijdelijk gesloten zijn, stimuleert deze award ons om naar de toekomst te kijken. We zijn druk met de voorbereiding om nieuwe vormen te vinden waarin we onze gasten kunnen verwelkomen met dezelfde mate van gastvrijheid en beleving, de creativiteit stroomt.’ Drie Bilderberg hotels waren genomineerd voor de onderscheidingen: het Europa Hotel in Scheveningen was kanshebber in de categorie Large en Kasteel Vaalsbroek in Vaals en Résidence Groot Heideborgh in Garderen waren kanshebbers in de categorie Extra Large. Uiteindelijk gingen het Europa Hotel en Kasteel Vaalsbroek er met de eerste prijs vandoor, ieder in hun eigen categorie. Bilderberg Résidence Groot Heideborgh had weliswaar net geen podiumplek, maar werd wel eerste op de Veluwe. Klik hier voor informatie.

Op foto: Bilderberg Europa Hotel