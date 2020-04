Veel interesse voor geluidsschermen in de tuin

De belangstelling voor geluidsschermen in de particuliere tuin is nog nooit zo groot geweest. Door de Coronacrisis worden veel mensen gedwongen hun werk thuis te doen. In combinatie met het mooie weer van de afgelopen (paas)dagen levert dat veel vragen op bij leverancier Greenwall. “De mailbox is afgelopen weekend ontploft. Omdat ook de buurman thuis werkt, merken mensen nu hoeveel geluid er uit de naastgelegen tuin komt. Daarbij komt dat het mooie paasweer veel motorrijders op de been bracht; veel mensen geven aan daar ook geluidoverlast van te ervaren.” Een geluidsscherm rondom de tuin kan een oplossing zijn, maar dat geldt niet altijd. “Als je onder de overkapping zit en last hebt van het geluid, zal het effect van een geluidsscherm maar minimaal zijn. Het afdak werkt als een oorschelp, en verzamelt het geluid juist.” Tuineigenaren die zich melden, worden allemaal doorverwezen naar hun hovenier. Voor hen kan Greenwall kosteloos het effect van een geluidsscherm bepalen. Door middel van audiofragmenten kan de hovenier vervolgens laten horen hoe groot het geluidswerende effect bij zijn klant in de tuin kan worden. “We horen dat de hovenier het minder druk heeft, omdat veel mensen nu zelf het onderhoud doen. Dan is dit een win-win situatie. Wij brengen een potentiële klant in contact met de hovenier, die ons product toe kan lichten en adviseren. Daarnaast kan hij natuurlijk ook zijn overige diensten aanbieden.“ Klik hier voor informatie.