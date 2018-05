Run op eerste gasloze resort van Roompot Vakanties

Er is een run ontstaan op het eerste ‘nul-op-de-meter-resort’ van Roompot Vakanties. Meer dan 25 procent van de duurzame en energiezuinige woningen, die bijna allemaal aan het water liggen, zijn in één weekeinde verkocht. “Gasloos en energievriendelijk, is duidelijk de trend want de belangstelling voor dit eerste nul-op-de-meter resort is overweldigend”, aldus Marc Riemens van Roompot Projects. In totaal gaat Roompot Vakanties 86 woningen zonder gasaansluiting op het kleinschalige resort realiseren. Roompot Water Village bestaat voor een groot gedeelte uit water. Het resort komt te liggen aan het Nationaal Park Oosterschelde en bij het strand van het Zeeuwse dorp Kamperland. De gebruikers van de woningen kunnen gebruikmaken van de uitgebreide voorzieningen van het naastgelegen Roompot Beach Resort. Hier bevinden zich onder andere een subtropisch zwemparadijs, diverse restaurants, een Beachclub en een jachthaven. De 86 van duurzame materialen gebouwde woningen worden verwarmd met behulp van warmtepompen. Hierdoor is een gasaansluiting niet benodigd. Voor opwekking van de energie worden ze voorzien van zonnepanelen. Door uitbreiding van het aantal zonnepanelen kan de woning geheel energieneutraal worden uitgevoerd, het zogenoemde nul-op-de-meter. Naast het energieverbruik en de energieopwekking wordt ook de streekeigen beplanting op het nieuwe resort zodanig ingepast dat geen bestrijdingsmiddelen nodig zijn voor het onderhoud. Auto’s parkeren op een centraal parkeerterrein (met laadpalen voor elektrische auto’s) aan de rand van het resort. De planning is dat in het najaar de bouwwerkzaamheden beginnen. Roompot investeert 22 miljoen euro in het nieuwe resort. Verwacht wordt dat medio 2019 de eerste bezoekers hun vakantie kunnen vieren op deze unieke locatie. Klik hier voor meer info.