Eerste Nationale Waterdiertjestelling tijdens Week van Ons Water

Op 7 mei is, in de Week van Ons Water, de Nationale Waterdiertjestelling gestart waarbij scholieren van basis- en voortgezet onderwijs uit het hele land waterschorpioenen, libellenlarven, rugzwemmers en andere waterdieren gaan tellen. Gegevens uit de telling van de waterdiertjes kunnen waterbeheerders helpen bij het bepalen van de kwaliteit van ons water. Biodiversiteit is een goede graadmeter voor de kwaliteit. De organisatoren hopen met de waterdiertjestelling meer inzicht te krijgen in de verschillen in biodiversiteit in de Nederlandse wateren en de achtergrond daarvan.

De lancering van waterdiertjes.nl en daarmee het startschot van de nationale telling vindt plaats op het Helicon vmbo in Kesteren. “Het is fantastisch dat mijn leerlingen op deze manier betrokken kunnen worden bij echt onderzoek. Het is voor hen erg motiverend dat wat ze doen bijdraagt aan onderzoek van het waterschap en de wetenschap. Waterdiertjes vangen is altijd al een leuke activiteit, maar op deze manier is het extra motiverend!,” aldus docent Brigitte Heijungs. Meedoen aan de Nationale Waterdiertjestelling is simpel. Iedereen met een schepnet en een smartphone kan naar de waterkant om mee te tellen. De diertjes die deelnemers vangen kunnen via waterdiertjes.nl makkelijk worden geïdentificeerd. Via de website kun je doorgeven het diertje te hebben gespot, waarna een kwaliteitsscore van het water verschijnt. De meetgegevens van de deelnemers aan de Nationale Waterdiertjestelling zijn te gebruiken door onderzoekers, waterschappen, natuurorganisaties en iedereen met interesse voor wat er in het water leeft. Na de zomer worden de resultaten van de telling 2018 gepubliceerd. Tellen van diertjes kan echter het hele jaar door.

Lancering tijdens Week van Ons Water

De lancering van de website waterdiertjes.nl en de start van de nationale telling is tijdens de Week van Ons Water (5 tot en met 13 mei). De telling sluit aan bij het thema van deze voorjaarseditie van de Week van Ons Water: schoon en gezond water in de buurt. Overal in het land worden in dat kader uitjes en activiteiten georganiseerd, waarbij bezoekers leren over water en waterbeheer, maar ook zelf de handen uit de mouwen kunnen steken. De waterbeheerders in Nederland organiseren de Week van Ons Water om Nederlanders bewust te maken van het bijzondere van water. Dit doen zij door te laten zien wat er aan watermanagement gebeurt in Nederland. Waterbeheer in Nederland is namelijk nooit klaar. De waterkwaliteit is de laatste tientallen jaren sterk verbeterd. Het gaat steeds beter met het water, maar nog geregeld zitten er te veel meststoffen, bestrijdingsmiddelen en geneesmiddelen in. “Hoewel de chemische waterkwaliteit zeker is verbeterd, blijft de biologie (waterdieren en waterplanten) achter in veel wateren in de stedelijke en agrarische omgeving,” aldus Edwin Peeters, wetenschapper van de Wageningen Universiteit die verbonden is aan waterdiertjes.nl. Het inventariseren van de waterdieren vertelt dan ook hoe het met het water is gesteld en waar eventueel nog maatregelen moeten worden genomen. Meten is tenslotte weten.

