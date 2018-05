Stichting Kunstloc Brabant

Als één provinciaal kennis- en expertisecentrum zet Kunstloc Brabant zich in voor het brede kunst- en cultuurveld: cultuureducatie, amateurkunst en professionele kunst. Ook stimuleert de nieuwe organisatie kruisbestuiving tussen kunst, cultuur en maatschappelijke vraagstukken op het gebied van bijvoorbeeld leefbaarheid, landschap, economie en zorg. Kunstloc Brabant adviseert, verbindt en ondersteunt de kunst- en cultuursector, om de positieve impact van kunst en cultuur voor alle Brabanders voelbaar te maken. Directeur-bestuurder van Kunstloc Brabant wordt Chris van Koppen, huidig directeur-bestuurder van bkkc. Van Koppen: “We bouwen aan een toekomstbestendige sector die volop kansen ziet, samenwerkingen aangaat en waar ruimte is voor vernieuwing en experiment. Want kunst en cultuur ontwikkelen onze verbeelding, waardoor we ons andere werkelijkheden kunnen voorstellen, we ons een beeld kunnen vormen van het verleden, kunnen dromen van de toekomst, ons kunnen verplaatsen in een ander.”

Waarom deze fusie?

Kennis en netwerken van Kunstbalie (amateurkunst, cultuureducatie en community art) en bkkc (professionele kunst) sluiten op elkaar aan. De fusie biedt de uitgelezen kans ze met elkaar te verbinden. Zo wordt de dienstverlening aan de culturele sector, de provincie en gemeenten efficiënter, vollediger en flexibeler.

Provincie

Kunst en cultuur leveren een essentiële bijdrage aan welzijn en welvaart in Brabant, en daarmee aan een betere samenleving. Gedeputeerde Henri Swinkels: “De strikte scheiding tussen amateurs en professionals in het culturele veld, bestaat in de praktijk niet meer. Beiden vinden elkaar, vullen elkaar aan en werken meer en meer samen. Daarom is het mooi dat deze twee provinciale uitvoeringsorganisaties de handen ineen slaan ter versterking van het culturele veld. Ik heb er alle vertrouwen in dat zij samen nog meer kunnen bereiken dan apart, en ik wens ze daar heel veel succes mee.”

Hoe nu verder?

De fusie wordt per 1 juni geformaliseerd. Daarna wordt de nieuwe organisatie verder vormgegeven, met de huidige samenwerkingspartners. Eind 2018 verhuist Kunstloc Brabant naar de LocHal in de Tilburgse Spoorzone. Relaties van Kunstbalie en bkkc kunnen blijven rekenen op de dienstverlening zoals ze die gewend zijn. Vanaf nu zijn de medewerkers van Kunstloc Brabant te volgen op Instagram via @Kunstloc. Wekelijks geeft iemand anders een inkijkje in de totstandkoming van een nieuwe, gezamenlijke organisatie en de voorbereiding van de verhuizing.