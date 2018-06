Speelobject/meubelobject voor Prinses Máxima Centrum

In het nieuwe Prinses Máxima Centrum voor kinderoncologie in Utrecht komt alle expertise op het gebied van zorg én research voor kinderen met kanker samen op één locatie. Dit om de allerbeste behandeling en meer genezing van kinderen met kanker mogelijk te maken. Het ziekenhuis is niet alleen in dit opzicht heel bijzonder. Kinderen worden overal in het ziekenhuis gestimuleerd zich te blijven ontwikkelen middels onder andere speel- en verblijfsplekken, waarvan het door Blowups vervaardigde meubel er één van is. Ontwerpbureau MMEK’ ontwierp het hele interieur inclusief alle speelomgevingen voor het Prinses Máxima Centrum. Het betreffen onder andere afleidings- en bewegingsruimtes voor kinderen van alle leeftijden, waaronder ook een bijzondere hangplek voor de oudere jeugd. Ook is een science centre gemaakt waar kinderen en hun familie kunnen leren wat kanker is en welke behandelingen ze zullen ondergaan. Met een omvangrijke sponsoring zijn de speel- en verblijfsplekken mogelijk gemaakt.

Van Heijmerink Wagemakers Vormgeversatelier kreeg Blowups de opdracht om het door MMEK’ ontworpen zeer onderscheidend polyester speelobject met geïntegreerde zitplaatsen, te maken. Het grote speel- en zitmeubel bestaat uit drie delen; zeer grote vrije artistieke vormen. Het grootste deel is ongeveer 12 meter. De drie verschillende delen staan in één ruimte bij elkaar en reiken van vloer tot plafond. Het grootste deel is ongeveer 12 meter. De drie verschillende delen staan in één ruimte bij elkaar en reiken van vloer tot plafond. Klik hier voor informatie.