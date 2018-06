Chinese actrice Hai Qing bezoekt Nederland

Aftrap campagne gericht op de zelfstandig reizende Chinese bezoekers

Deze week brengt de Chinese actrice Hai Qing een bezoek aan Nederland. Hai Qing is met meer dan 10 miljoen volgers erg populair in China. Sinds begin dit jaar is de actrice dé nieuwe ambassadeur voor het Chinese toerisme naar Nederland. Het bezoek van Hai Qing is de aftrap van de nieuwe campagne waar NBTC Holland Marketing samen met partners, Nederland als ideale vakantiebestemming op de kaart zet bij zelfstandig reizende Chinese bezoekers. De campagne is onderdeel van China Lab, het samenwerkingsverband dat NBTC samen met Nederlandse reispartners heeft opgericht om via digitale ontwikkelingen de Chinese bezoeker beter te kunnen spreiden in de Chinese markt.

Chinese bezoekers meer op ontdekking

Nederland wordt steeds populairder onder Chinese bezoekers. Zo ontvingen we afgelopen jaar 365.000 Chinezen, 23 procent meer dan het jaar ervoor. Kenmerkend is dat Chinese bezoekers steeds vaker zelf op ontdekking gaan en op zoek zijn naar bijzondere belevenissen. Chinezen hebben steeds meer de behoeften om een land en de cultuur te ervaren. “Met deze kennis hebben we het afgelopen jaar, in samenwerking met partners, China Lab opgericht omdat we merken dat de Chinese markt een andere aanpak nodig heeft dan andere landen”, aldus Jurriaan de Mol, directeur Business Development & Operations bij NBTC. Met China Lab spelen NBTC en partners beter en sneller in op de (digitale) ontwikkelingen in de Chinese markt om op die manier de wensen en behoeften van Chinese bezoekers te kunnen vervullen. Steeds meer partners, zoals KLM, Mauritshuis en de Efteling bieden digitale services aan specifiek gericht op Chinese bezoekers. Koen Brakenhoff, hoofd Communicatie & Marketing Mauritshuis: “Ook wij zien de afgelopen jaren een zeer forse stijging van onze Chinese bezoekers. Sinds kort hebben wij daarom in samenwerking met Madurodam en Royal Delft een prachtig familie-doe-pakket speciaal in – onder meer – de Chinese taal”. De Mol: “Met de huidige partners van het China Lab brengen we in november een bezoek aan China om met elkaar de Chinese cultuur te ervaren en kennis op te doen, zodat we onze Chinese gasten nog beter kunnen bedienen tijdens hun reis door Nederland.”

Actrice naar Den Haag en de Veluwe

Hai Qing brengt deze week onder andere een bezoek aan Den Haag en de Veluwe. “Deze plekken zijn bewust gekozen om Hai Qing te laten zien dat Nederland een diversiteit aan bijzondere plekken heeft wat naadloos aansluit bij de wensen en behoeften van Chinese bezoekers. De actrice inspireert op die manier Chinezen om ook de voor hen soms nog onbekende plekken te bezoeken, aldus Jurriaan de Mol.”