Eerste Pannenkoekenglossy gelanceerd!

De Vereniging van Erkende Pannenkoekenrestaurants (VEP) heeft vandaag, dinsdag 19 juni, de eerste pannenkoekenglossy van Nederland uitgebracht. Het eerste exemplaar van de glossy, die uitkomt omdat de vereniging 25 jaar bestaat, werd in De Pannekoe in Ridderkerk gepresenteerd De glossy staat bol met artikelen over de geschiedenis van de pannnekoek, weetjes, verhalen en een blik op de toekomst. Uniek aan de glossy is dat het een bloemlezing is van allerlei verhalen die in de afgelopen 25 jaar zijn verzameld. De oer-Hollandse lekkernij staat al eeuwen op het menu. Toch gaan de restaurants die van dit product hun specialiteit hebben gemaakt met de tijd mee. De diversiteit tussen de traditionele pannenkoekenrestaurants en de trendy bedrijven met een eigentijds concept is wat de branche voor iedereen toegankelijk maakt.Ton van der Veen, voorzitter van de VEP: “De pannenkoekenbranche heeft een enorme ontwikkeling door gemaakt. Door de mix van bedrijven hebben we een breed scala aan gasten, bezoekers van jong en oud. En daar zijn we trots op. De pannenkoek is een heel interessant product. Het is tijdloos en je kunt er zoveel kanten mee op. Dat zie je mooi terug op de menukaarten. Voor ieders smaak is er eigenlijk wel een pannenkoek. In de glossy staan tal van leuke weetjes, onder andere of pannenkoeken eten een echte Nederlandse traditie is.”

Over de VEP

Er zijn 384 pannenkoekenrestaurants in Nederland. De VEP heeft als doel om het kwalitatief hoogstaande product van haar leden nog duidelijk op de kaart te zetten. De leden van de VEP serveren uitsluitend ambachtelijke pannenkoeken, gebakken met beslag van eigen receptuur. De bedrijven zijn te herkennen aan het muurschildje van VEP. Klik hier voor informatie.