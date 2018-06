Speciale Spoorwegmuseumkamer in Stayokay Utrecht Centrum

Hostelketen Stayokay opende een speciale Spoorwegmuseumkamer in zijn vestiging aan de Neude. De vierpersoonskamer staat volledig in het teken van het spoor en het Spoorwegmuseum. Het biedt gezinnen met kinderen tussen de vier en twaalf jaar de mogelijkheid een bezoek aan het Utrechtse Spoorwegmuseum te combineren met een (thema)overnachting in de stad.

Verbinding

Museumdirecteur Nicole Kuppens is blij met het initiatief en trots op het resultaat: “Als Spoorwegmuseum zijn we onlosmakelijk verbonden met de stad Utrecht. Op deze manier kunnen we die verbinding op een leuke manier concreet maken. En wat is er nou mooier dan na een bezoek aan het Spoorwegmuseum te slapen in een echte treinenkamer? Algemeen directeur van Stayokay, Marijke Schreiner: “Stayokay en het Spoorwegmuseum hebben elkaar absoluut gevonden. We delen de drive om mensen de wereld te laten ontdekken, te verrassen, ontdekkingen te delen, mooie verhalen te vertellen en nieuwe te schrijven. En onze nieuwe grote liefde is niet ver: het museum ligt op een prachtige stadswandeling loopafstand van het hostel.” Hostelmanager Stayokay Utrecht Centrum, Eric van der Hulst: “Utrecht is dé cultuurstad voor gezinnen met kleine én grotere kinderen. Afgelopen jaar hebben we een nijntje-kamer geopend, waarbij het hele verblijf in nijntje-thema is, inclusief een bezoek aan het nijntje-museum. Dit alles-in-één-concept blijkt veel gezinnen aan te spreken. Daarom willen we nu ook gezinnen met wat oudere kinderen zo’n totaalbeleving bieden.”

Bijzondere inrichting

De hostelkamer is volledig gedecoreerd in de stijl van het Spoorwegmuseum. Van stationsklok en bagagerek tot vintage treinbank: je vindt er alles om de wereld van het spoor te ontdekken en je kunt je helemaal onderdompelen in de vroegere (trein)tijden. Er is een koffer vol verhalen, spelletjes en een speeltafel met treinbaan. En als de avond valt, dromen de kinderen zelfs weg onder een treinendekbedovertrek. ’s Ochtends krijg je een uitgebreid ontbijt in thema, met verrassing voor de kinderen en een familie-entreekaart voor het Spoorwegmuseum.

