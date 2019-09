Start laagseizoen op Veluwse recreatiegebieden

Op dinsdag 1 oktober a.s. gaat het laagseizoen van start op de recreatiegebieden van Leisurelands gelegen op de Veluwe, te weten Bussloo, Heerderstrand, Zandenplas, Kievitsveld, Strand Nulde, Strand Horst en Zeumeren. Vanaf deze datum zijn honden weer welkom. Het hondenseizoen loopt tot en met 30 april 2020. Daarnaast gaat het laagtarief parkeergeld in.

Vertier en plezier in de herfst en wintermaanden

De recreatiegebieden zijn uitermate geschikt voor een lange wandeling of ravotten op het strand met de trouwe viervoeter. Nu de nazomer bijna ten einde is en de zwemkleding en slippers in de kast gaan, kunnen de wandelschoenen tevoorschijn komen voor een heerlijke wandeling door het herfstlandschap op de recreatiegebieden. Verder lenen de gebieden zich uitstekend voor een rondje op de fiets of mountainbike. De parkeerpas van Leisurelands, geldig tot 1 mei 2020, is nu extra voordelig te bestellen via de webwinkel op www.leisurelands.nl. Voor slechts € 32,50 is deze parkeerpas te koop die geldig is op 18 recreatiegebieden in de regio Nijmegen, op de Veluwe en in de Achterhoek en Liemers. Voor deze actie geldt: op = op. Een dagkaart kost in het laagseizoen € 3,00. Met uitzondering van Strand Horst-Noord en Surfoever Hoge Bijssel. Hier kost een dagkaart het hele jaar door € 5,00.