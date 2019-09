Genomineerden Brabantse Gastvrijheid Award 2019 bekend

Op 9 september zijn de tien genomineerden van de Brabantse Gastvrijheid Award 2019 bekend gemaakt, een verkiezing die VisitBrabant samen met Omroep Brabant en andere Brabantse partners organiseert. Gastvrijheid is onlosmakelijk verbonden met Brabant en deze verkiezing biedt de meest gastvrije locaties in Brabant ook het podium dat ze verdienen.

Iedereen met een locatie in de horeca- en/of recreatiebranche in Brabant die eten, drinken, ontspanning, vermaak en/of verblijf biedt, en bezoekbaar is voor consumenten, kon zich inschrijven. Maar liefst 135 locaties hebben dit gedaan.

Na verschillende beoordelingen zijn de volgende tien locaties genomineerd (in willekeurige volgorde):

− Charme Camping Hartje Groen

− Restaurant de Lindehof

− Conferentiecentrum & Hotel Bovendonk

− The Student Hotel Eindhoven

− NH Collection Eindhoven Centre

− Hotel Nassau Breda

− Hostel Roots

− Brabantse Natuurpoort Groot Speijck

− Camping de Paal

− Herberg ‘t Pannehûske

Eerste fase: gastvrijheidsconcept, online zichtbaarheid en reviews

De kandidaten zijn door de vakjury beoordeeld op onderscheidend vermogen – vernieuwingskracht en originaliteit – in hun gastvrijheidsconcept. Hierbij is gekeken naar de antwoorden op de vragen die gesteld zijn via het inschrijfformulier en de online zichtbaarheid van de locatie (website). Daarnaast is een uitgebreide online reviewanalyse uitgevoerd.

Tweede fase: mysterybezoek en publieksstemmen In de komende maanden beoordelen mystery bezoekers de tien genomineerden in de praktijk. De locaties kunnen vanaf nu tot en met 27 oktober ook hun achterban oproepen te stemmen via brabantgastvrij.nl. De vakjury bepaalt aan de hand van de uitkomsten van het mystery bezoek, het aantal publieksstemmen én de beoordelingen uit de eerste fase wie de Brabantse Gastvrijheid Award 2019 op 19 november a.s. in ontvangst mag nemen als meest gastvrije locatie van Noord-Brabant.

Vakjury

De vakjury bestaat uit Hein van Oorschot (juryvoorzitter), Frans Goenee (Inspiratie manager Efteling), Coen Schelfhorst (eigenaar OOKs Hospitality & GuestHouse Hotels), Eric Andersen (Docent Food & Gastronomie Breda University) en Heleen Huisjes (Directeur VisitBrabant). De vakjury was onder de indruk van de kwaliteit van de inschrijvingen. Juryvoorzitter Hein van Oorschot: “Van hotels tot campings, van restaurants tot eetcafés en van musea tot jachthavens en dat verspreid over de hele provincie. Er zitten veel fantastische voorbeelden bij; wat ze allen gemeen hebben is hun passie voor gastvrijheid. Laten we er samen werk van blijven maken, zodat we onze gasten zo gastvrij blijven ontvangen als Brabant bekend staat.”

De Brabantse Gastvrijheid Award 2019 wordt mogelijk gemaakt door Provincie Noord-Brabant, Efteling, Koninklijke Horeca Nederland, Breda University, Omroep Brabant en VisitBrabant. Juryleden, organisator en partners van de verkiezing zijn uitgesloten van deelname.