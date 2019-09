Breda University of Applied Sciences geeft startsein studiejaar

Het nieuwe studiejaar van Breda University of Applied Sciences beleeft een vliegende start met een uitgebreid aanbod van nieuwe minors. Zo is BUas de eerste instelling in het hoger onderwijs die een minor aanbiedt op het gebied van esports management. Ook geeft zij samen met Manchester Metropolitan University het startsein voor een minor op het gebied van Crowd Safety. En tijdens de minor ‘People and Goods on the Move’ doen zeventien studenten twintig weken lang onderzoek naar allerlei uitdagingen die een rol spelen tijdens de Formule 1 op Circuit Zandvoort, dat in de komende drie jaar de uitvalsbasis is voor het grootste evenement in de racewereld.

Alle wegen leiden naar Zandvoort

Tijdens de Formula 1 Heineken Dutch Grand Prix maken naar verwachting ruim 200.000 bezoekers in mei 2020 hun opwachting. De terugkeer van de Grand Prix naar Zandvoort heeft een grote impact op de hele omgeving. De gemeente Zandvoort heeft daarom de handen ineengeslagen met BUas. De studenten brengen de doelgroepen van het event en hun behoeften in kaart en gaan op zoek naar oplossingen op het gebied van bereikbaarheid, duurzaamheid en hospitality. Door studenten van verschillende opleidingen samen te brengen, kan een integrale visie worden ontwikkeld op het gebied van bereikbaarheid, veiligheid, hospitality, leisure en duurzaamheid. De studenten staan onder meer voor de uitdaging de meest duurzame Formule 1-race te ontwikkelen. Dat kan op allerlei manieren worden ingevuld, bijvoorbeeld door het plaatsen van voorzieningen om afval te scheiden, elektrisch vervoer en het beschikbaar stellen van fietsen en andere oplossingen op het gebied van ‘cycling intelligence’.

Esports wereldwijd in opkomst

Esports, ook wel electronic sports genoemd of competitief gamen, is de term die gebruikt wordt voor het competitief spelen van computerspellen. Ook in Nederland groeit esports hard. In 2018 telde ons land ruim 1,8 miljoen bezoekers die online esports-competitities volgden. Tijdens de minor krijgen studenten de mogelijkheid deze nieuwe industrie van binnenuit te leren kennen. De minor is aanvankelijk alleen toegankelijk voor studenten van de studierichtingen Media en Leisure & Events. Het is uiteindelijk de bedoeling om de opleiding ook open te stellen voor studenten van andere onderwijsinstellingen. BUas verankert de nieuwe minor in een leeromgeving waarin studenten, kennisinstellingen en bedrijven kennis uitwisselen en nieuwe innovaties ontwikkelen. In deze learning community gaat de esports-industrie als partner dan ook een belangrijke rol spelen. Eén van de grote voordelen van een learning community is dat alle betrokken partijen voor de langere termijn in het onderwijsprogramma investeren. Dat stelt BUas in staat te investeren in langdurige relaties met partijen die in deze veelbelovende sector actief zijn.

Inzicht in veiligheidsrisico’s

Crowd Safety staat centraal bij het plannen van een evenement en de overwegingen die gemaakt moeten worden bij het kiezen, inrichten en beoordelen van de veiligheid van een drukbezochte locatie. Iedereen die hierbij vanuit een private of publieke verantwoordelijkheid betrokken is, moet inzicht hebben in de veiligheidsrisico’s die hierbij een rol spelen en hoe hiermee kan worden omgegaan. Een aantal incidenten – zoals het tunneldrama in Duisburg, slecht weer tijdens festivals als Concert at Sea en Pukkelpop, maar ook drukte op stations en luchthavens – vergroten wereldwijd de aandacht voor dit thema. Met de introductie van de minor Crowd Safety wordt invulling gegeven aan de groeiende marktvraag naar experts op het gebied van Crowd Management. Het doel van de minor is het ontwikkelen van bewustzijn van het gedrag van mensenmassa’s en individuen in zulke menigten en hun reacties op gebeurtenissen. De minor geeft ook inzicht in hoe dit gedrag kan worden gemodelleerd en hoe methodes die bijdragen aan publieksveiligheid kunnen worden toegepast. Studenten die de minor voltooien, krijgen de mogelijkheid aansluitend een driejarige master ‘Crowd Science’ aan Manchester Metropolitan University te volgen. Klik hier vor informatie.