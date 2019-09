Top tien Bed and Breakfasts in Nederland

Het aantal overnachtingen in B&B’s in Nederland stijgt jaarlijks. Maar in welke B&B kan je nu het beste overnachten? Reviewplatform Zoover zocht het uit en komt met de top tien best gewaardeerde B&B’s van Nederland. En wat blijkt? De gemeente Valkenburg aan de Geul doet het opvallend goed: maar liefst drie B&B’s uit de top tien zijn hier te vinden.

De al jaren positief beoordeelde Secret Garden mag zich de beste B&B van Nederland noemen. De Apeldoornse accommodatie krijgt de afgelopen twaalf maanden een gemiddeld waarderingscijfer van een 9,94. Reviewers zijn lovend over de ligging, gastvrijheid en hygiëne. Ook The SJinn uit Valkenburg krijgt louter positieve recensies en scoort gemiddeld een 9,91. Het Drentse Seppenstijn weet net als De Droomhoeve uit Nunspeet het gasten naar hun zin te maken en scoren beiden een 9,83.

Overige B&B’s in top tien

Overige B&B’s in de top tien zijn De Beddestee (Drenthe), Boerderij Hazenveld (Utrecht), De Schoppe (Gelderland), Panorama Sousberg (Limburg), B&B Andrea (Limburg) en het Vogelhuis (Zuid-Holland). Deze B&B’s zijn kanshebbers voor een Zoover Award die begin 2020 wordt toebedeeld aan de best beoordeelde accommodaties van 2019.

“B&B’s worden met name gewaardeerd om de kleinschaligheid en persoonlijke aandacht voor gasten”, aldus Lieke Peters, woordvoerder bij Zoover. “Dat handgeschreven welkomstbriefje, die handige tips voor de omgeving of versgebakken appeltaart maken net het verschil tussen een gewoon goed verblijf en een geweldige en unieke ervaring.” Klik hier voor informatie.