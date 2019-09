Record aantal watersportliefhebbers bezoeken HISWA te Water

Bijna 30.000 watersportliefhebbers hebben de afgelopen dagen in de Bataviahaven in Lelystad de 36e editie van de Hiswa te water bezocht. Samen met de 320 boten in het water en ruim honderd exposanten op de kades was het niet alleen druk, maar werden ook goede zaken gedaan. Hiswa te water directeur Arjen Rahusen: ’Hoewel we het liefst kijken naar de echt geïnteresseerde bezoekers, zijn we natuurlijk heel trots op deze grote toeloop. Gezien de grote belangstelling van zowel publiek als exposanten blijkt dat Lelystad de terechte thuishaven van de Hiswa te water is geworden.’

Enthousiaste exposanten

Vanaf de steigers waren de geluiden eveneens positief. Het blijkt dat Nederland weer meer wil besteden. Het weer bleek voor de water sportende bezoekers geen belemmering te zijn. Of zoals Hans Webbink van Steeler Yachts constateerde: ‘Mensen die een boot willen, komen echt wel.’ ‘Het was een fantastische beurs, als 10 procent van mijn leads uitkomt, heb ik een jaar werk’, aldus Huub Kortlevens van Havenlodge. ‘Het komt gewoon aanwaaien’, lachte Klaas Schiphof van Aquatec, die deze beurs acht boten verkocht. ‘We zagen veel nieuwe gezichten, nieuwe watersporters met gerichte belangstelling. Velen met plannen om de wereld rond te gaan varen’, aldus Thijmen van de Loo van Newpoint Moverbo.

Comfort

Er is veel belangstelling voor comfort en luxe aan boord, zo constateerden verschillende exposanten. Of zoals Thomas Thurau van Westside Sailing het formuleerde: ‘Mensen willen een boot die in de wasstraat kan en vooral comfort en ruimte.’

Ook op de Golden Boulevard, de steiger voor de grotere exclusievere jachten, werden goede zaken gedaan. Marjolein Lengers van Lengers Yachts verkocht drie boten en sprak van een uitstekende sfeer: ‘We hadden een fantastische Hiswa te water. We willen dat mensen zich thuis voelen bij ons en dat is op deze beurs weer goed gelukt.’

Elektrisch varen

Met het Markermeer als achtertuin is de Batavia Haven een prima uitvalsbasis voor proefvaarten en daar werd gretig gebruik van gemaakt. Nieuw was het paviljoen voor elektrisch varen, van waaruit bezoekers de verschillende elektrisch aangedreven boten konden uitproberen. Dat behalve op de weg ook op het water een kentering gaande is naar elektrische aandrijving bleek uit de grote belangstelling voor het paviljoen. Anton van Wijk van De Stille Boot: ‘We hebben veel mensen laten ervaren hoe elektrisch varen is; varen zoals men gewend is, maar dan rustiger. Daar komt bij dat de prijzen van de motoren steeds meer vergelijkbaar worden met diesel en benzinemotoren.’

Boot van het jaar

Op de slotdag van de beurs is de winnaar van de ‘HISWA te water Publieksprijs, powered by YachtFocus’ bekend gemaakt. De Salut 29 van Salut Boats is door het publiek verkozen tot de favoriete boot op de beurs. “Dit is de eerste keer dat wij een verkiezing organiseren waarbij niet een vakjury, maar het publiek heeft beslist,” aldus Arjen Rahusen, directeur van de HISWA te water. Salut Boats nam met een ruime meerderheid van de stemmen de eerste prijs in ontvangst. Deze bestond uit een authentieke vaarkaart aangeboden door de HISWA te water en een fles champagne van YachtFocus. De Enksail Orion 49 van Gebroeders van Enkhuizen eindigde op de tweede plaats. De Fahai FH750 S op de derde positie. De Hiswa te water wordt volgend jaar wederom in de Batavia Haven in Lelystad gehouden en wel van 2 tot en met 6 september 2020.