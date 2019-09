In het Amerikaanse attractiepark ‘Silverwood’ in Idaho vond de uitreiking van de ‘Golden Ticket Awards’ plaats. Europa-Park ontving voor het zesde jaar op rij de award voor beste attractiepark ter wereld. Deze verkiezing vindt jaarlijks plaats en alleen leden van een vakjury kunnen hiervoor hun stem uitbrengen. De verkiezing van de ‘Golden Ticket Awards’ werd voor de 22ste keer georganiseerd door het vakblad ‘Amusement Today’. Om de beste parken en attracties te kiezen doet de redactie een beroep op journalisten, experts en meer dan frequente parkbezoekers uit de gehele wereld. Zij bepalen de winnaars in de verschillende categorieën. De belangrijkste categorie is die van beste attractiepark ter wereld en voor het zesde jaar op rij kreeg Duitslands grootste attractiepark hier de meeste punten. Europa-Park liet daarbij internationaal gerenommeerde parken als Disney en nieuwe parken in China en Zuid-Amerika achter zich. Jürgen Mack, directeur/eigenaar van Europa-Park, nam, samen met zijn vrouw Mauritia de award in ontvangst: “We zijn bijzonder trots dat wij als familiebedrijf voor de zesde keer vóór reuzen in onze branche geëindigd zijn. Deze prijs nemen mijn vrouw en ik namens onze familie maar ook namens de 4.250 medewerkers van Europa-Park met plezier in ontvangst”.De zesde Golden Ticket Award ontvangt Europa-Park in het jaar dat in het Duitse Rust het zesde themahotel is geopend en het door brand verwoeste Scandinavische themagebied opnieuw in gebruik is genomen. Eind november opent de familie Mack nog een tweede park, het gigantische indoor waterpark Rulantica.