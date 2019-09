ScienceMakers Awards in Spoorwegmuseum

Hare Majesteit Koningin Máxima woont woensdagmiddag 2 oktober de uitreiking bij van de ScienceMakers Awards in het Spoorwegmuseum in Utrecht. De ScienceMakers Awards worden voor de vijfde keer uitgereikt aan jongeren die het afgelopen jaar nationale of internationale wedstrijden hebben gewonnen op het gebied van wetenschap, technologie en maken. In de museumhal exposeren de jongeren hun projecten, deze zijn door bezoekers aan het Spoorwegmuseum te bezichtigen.Om scholen, leerkrachten, jongeren en ouders voor techniek, wetenschap en maakonderwijs te inspireren worden in binnen- en buitenland verschillende wedstrijden georganiseerd. Jongeren in de leeftijd van 10 tot 18 jaar ontvangen de Awards voor hun prestatie op het gebied van wetenschap, technologie en maken. ScienceMakers Awards is het podium om deze prestaties landelijk zichtbaar te maken en daarnaast het belang van techniekonderwijs en het herkennen en motiveren van talent te promoten. ScienceMakers Awards is één van de initiatieven die voortkomt uit het Nationaal Techniekpact 2020. Hierin staan concrete afspraken tussen bedrijfsleven, onderwijs en overheid om de aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt in de technieksector te verbeteren en daarmee het tekort aan technisch personeel terug te dringen. Koningin Máxima bezoekt de expositie van de projecten van de ScienceMakers en gaat met de prijswinnaars in gesprek over hun onderzoeken, uitvindingen en concepten. Klik hier voor informatie.