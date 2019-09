Miljoenste keuring in het VA-keurregistratiesysteem

Op 28 augustus 2019 is in het digitale keurregistratiesysteem van VA-keur de miljoenste machineveiligheidskeuring geregistreerd. Het betreft een keuring op een heggenschaar in eigendom van werkleerbedrijf Voorne-Putten Werkt! uit Spijkenisse. De keuring is uitgevoerd door VA-keur keurbedrijf G.A. van der Waal Tuin & Parkmachines uit Ridderkerk. Op dinsdag 10 september is tijdens de openingsceremonie van de GroenTechniek Holland(GTH) beurs in Biddinghuizen ruimschoots aandacht besteed aan dit heugelijke feit en zijn zowel de machine eigenaar als het keurbedrijf in het ‘zonnetje’ gezet. Voor VA-keur directeur Jelle Bartlema is de miljoenste geregistreerde keuring in het VA-keursysteem een bijzondere mijlpaal: “We zijn in 2011 van start gegaan met het eigen ontwikkelde digitale keurregistratiesysteem. Vanaf dat moment zijn al onze keurbedrijven de uitgevoerde keuringen in dat systeem gaan registreren. Ieder jaar hebben we vervolgens een groei van het aantal keuringen gezien waarbij het met name de afgelopen jaren hard ging. In 2018 hebben we met elkaar ruim 160.000 keuringen gedaan en dit jaar stevenen we af op zo’n 175.000. VA-keur is daarmee in een sterke groei en dat is een hele mooie erkenning en waardering voor de keurkwaliteit van onze huidige 267 keurbedrijven. Zij leveren hiermee echt een bijdrage aan een veilig(er) machinepark in Nederland en daar mogen we bijzonder trots op zijn!” Klik hier voor informatie.