Fullservice communicatiebureau Pool Communicatie voert voortaan de nieuwe merknaam Studio Eijsink. Ook verhuist het creatieve team naar een grotere locatie in Oosterwolde, optimaal ingericht voor co-creatie met klanten. Studio Eijsink onderstreept zo haar band met moederbedrijf Eijsink en haar onderscheidende, betrokken werkwijze als creatieve studio. Pool Communicatie is al vanaf 2016 onderdeel van Eijsink, en voerde daardoor al een tijd twee heel verschillende bedrijfsnamen. Verwarrend, volgens manager Daan Pool. “Onze processen leken niet altijd van één organisatie te komen. Ontzettend zonde, want de combinatie van onze 32 jaar aan creatieve expertise en de 35 jaar aan automatiseringskennis van Eijsink is juist ijzersterk. Dat willen we graag laten zien, en daarom gaat Pool Communicatie voortaan verder als Studio Eijsink.”

Verhuizen voor co-creatie

Studio Eijsink verhuist van de Venekoterweg 42a naar Veengang 1, op zo’n 80 meter van het oude pand. Het oude pand was inmiddels niet alleen ontgroeid vanwege het toenemende aantal collega’s, maar paste ook niet meer bij de gewenste werkwijze. “We verhuizen naar het Business Center Oosterwolde, waar jonge ondernemingen elkaar actief kunnen inspireren. Daar hebben we nu de ideale plek om samen met onze klanten in co-creatie te gaan – juist die wisselwerking, de efficiënte samenwerking, dat zorgt voor het beste eindresultaat. Een brainstormmuur, interactieve touchschermen, foto- en videostudio: klanten zijn welkom om hier een onderdeel uit te maken van het team. Of gewoon gezellig mee te lunchen.” Dankzij haar nieuwe naam en locatie heeft Studio Eijsink nu weer de ruimte om optimaal door te kunnen ontwikkelen. Dankzij de wisselwerking met moederbedrijf Eijsink kunnen ondernemers dit serviceaanbod van Studio Eijsink combineren met een breed scala aan automatiseringsoplossingen zoals kassasystemen, bar- en keukenmanagement en selfservice bestelzuilen. Alle oplossingen worden continue doorontwikkeld en geoptimaliseerd door eigen softwareontwikkelaars. Zo kan iedereen hier terecht voor de beste combinatie van online en offline oplossingen. Klik hier voor informatie.