SVR-Vakantiebeurs 2019 in de IJsselhallen

Langzaamaan kondigt de lente zich aan met mildere temperaturen en een regelmatig verschijnend zonnetje. Bij menigeen steken de vakantiekriebels dan ook de kop op en worden plannen gesmeed voor de komende zomer. Voor hen die nog geen plannen hebben, is daar zaterdag 2 maart a.s. een prachtige gelegenheid voor op de SVR-Vakantiebeurs in de IJsselhallen te Zwolle. Al jaren luidt het motto van deze beurzen ‘Zoek je eigen kampeerboer en -boerin uit’ en daaraan wordt ieder jaar massaal gehoor gegeven; in Zwolle was dat voor het laatst in het jaar 2000, waar maar liefst elfduizend enthousiaste kampeerders hun licht kwamen opsteken.

