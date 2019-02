Gardenista: groenevent in kasteeltuin

Van 15 tot en met 19 mei 2019 vormt Kasteel Ophemert het decor van een nieuw en uniek tuinevent: Gardenista. Het bijzondere evenement in de Betuwe biedt een mix van groen, amusement en gastronomie voor jong en oud in een schitterende omgeving. Tijdens Gardenista zijn klimaatbestendige showtuinen vol duurzaamheid te bewonderen, vindt het Nationaal Kampioenschap Bloemstyling 2019 plaats en kun je genieten van authentieke streekproducten uit de Betuwe. Ook het kasteel en de fraaie kasteeltuin zijn te bezoeken. Gardenista is een initiatief van vereniging Groei & Bloei en wordt voor de eerste keer georganiseerd.

Volop belevenis

Vijf dagen lang is Gardenista ‘the place to be’! Je kunt heerlijk struinen langs de showtuinen waarin de ontwerpers extra aandacht hebben gegeven aan duurzame en praktische oplossingen met oog op klimaatverandering. Naast de showtuinen, kwekers en aanbieders van tuinproducten hebben bekende arrangeurs samen met studenten van diverse groene opleidingen het terrein met toparrangementen versierd. Tijdens het evenement geniet je onder meer van muzikale optredens, proeverijen, diverse workshops zoals bloemstyling, natuurfotografie, wijn maken en koken uit de moestuin. Toonaangevende groenspecialisten geven presentaties en in het kasteel is een expositie van florale objecten. Voor de jeugd is er een apart kinderprogramma met onder meer groene workshops, speurtochten, dieren knuffelen en schminken.

Nationaal Kampioenschap Bloemstyling

Tijdens Gardenista organiseert Groei & Bloei het Nederlands Kampioenschap Bloemstyling 2019. Professionals, amateurs en studenten van groene opleidingen strijden om de nationale titel. Een vakjury beoordeelt de wedstrijdarrangementen met als thema ‘Fairytale’ en bepaalt per categorie een winnaar. Alle sprookjesachtige bloemwerken zijn tijdens Gardenista te bewonderen.

Praktische informatie

Gardenista is van woensdag 15 mei tot en met zondag 19 mei 2019 geopend van 09.30 tot 17.00 uur op het landgoed van Kasteel Ophemert. Klik hier voor meer informatie, ticketverkoop en routebeschrijving.

Fotocredit: Gardenista/Brian Muntz