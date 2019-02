Pinksterbrocante op Paleis het Loo

Het Stallenplein van Paleis Het Loo is op zaterdag 8 juni en tijdens de aansluitende pinksterdagen (9 en 10 juni) na een succesvolle eerste editie, weer het podium voor de Pinksterbrocante. In samenwerking met Heerenlanden Events, specialist in brocante fairs, zijn er meer dan veertig brocanteurs uit Nederland en België aanwezig. De kramen zijn ingericht met uiteenlopende Franse, Belgische en Engelse brocante; Victoriaans, stoer, romantisch of juist industrieel. Livemuziek en een hapje en drankje op het terras van grand café Prins Hendrik Garage maken de fair compleet.

In de koetshuizen op het Stallenplein zijn koninklijke rijtuigen, auto's en sleden van dichtbij te bekijken en kinderen kunnen zich vermaken in het Speelpaleis en Kinderatelier. De Museumshop van Paleis Het Loo is ook geopend.