Op 11 april a.s. organiseert De Groene Koepel een Proefdag Eetbaar Landschap bij Foodforest Ketelbroek.

Fransjan de Waard en Wouter van Eck vullen deze dag in met hun kennis over en ervaring met voedselbossen: van visie en ontwerp tot het plukken van de vruchten. Fransjan de Waard is landbouwkundig ingenieur en pioneer op het gebied van permacultuur in Nederland. Wouter van Eck is eigenaar van Foodforest Ketelbroek, voedselbosdeskundige en botanist.

De Proefdag is speciaal ontwikkeld voor ondernemers die permacultuur en eetbaar landschap willen toepassen op hun (toekomstige) recreatiebedrijf. Het is een introductie in het thema en een letterlijk voorproefje voor de Cursus Eetbaar Landschap die we in het najaar van 2019 weer starten. Want hoewel voedselbossen als paddenstoelen uit de grond schieten, is de combinatie met de recreatiebranche nog een unicum! Klik hier voor het het volledige programma, praktische informatie én het inschrijfformulier.