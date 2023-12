TopParken breidt uit met nieuw vakantiepark in Noord-Brabant

Eind oktober heeft TopParken voormalig vakantiepark De Hertenwei in Lage Mierde overgenomen. Het vakantiepark is in zijn geheel overgenomen, inclusief alle faciliteiten. De 50 bestaande vakantiehuizen, die in het bezit zijn van diverse eigenaren, zijn ook onderdeel geworden van de organisatie. De overname is naar tevredenheid van beide partijen verlopen.



Om de uitstraling van de camping aan te laten sluiten bij TopParken, worden er de aankomende periode aanpassingen gedaan op het park waarin vitaliteit, kwaliteit en duurzaam ondernemen centraal staan. In de eerste helft van 2024 worden de bouwwerkzaamheden die betrekking hebben op de voorzijde van het vakantiepark en de faciliteiten opgepakt. Dit betreft het vernieuwen van de entree, tennisbaan, het binnen- en buitenzwembad en het aanleggen van de speeltuin(en) en eerste kavels. Naar verwachting wordt er begin volgend jaar gestart met de verkoop van de eerste vakantiewoningen. De organisatie maakt de nieuwe naam van het park binnenkort bekend.



Met de overname van De Hertenwei exploiteert TopParken in totaal 19 vakantieparken in Nederland, waarvan er een aantal in ontwikkeling zijn. De organisatie kijkt uit naar de uitbreiding in het zuiden van het land. Chadli Hachani, Marketing en Formulemanager bij TopParken, over de overname; ‘Op onze vakantieparken zetten we ons in om een bijdrage te leveren aan het creëren van waardevolle herinneringen’. Hij vervolgt: ‘Faciliteiten en natuurrijke locaties spelen hierin een belangrijke rol. Dit wordt op het nieuwe vakantiepark perfect gecombineerd, waardoor het park nu al goed past binnen ons aanbod.

