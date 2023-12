Prestigieuze internationale nominatie voor Beerze Bulten

De ADAC (de Duitse tegenhanger van de ANWB) heeft Vakantiepark Beerze Bulten in Overijssel genomineerd voor de prestigieuze ADAC Camping Awards 2024. Deze internationale erkenning, uitgereikt door PiNCAMP, het toonaangevende ADAC-campingportaal, eert de meest opvallende en vooruitstrevende campings in verschillende Europese landen.

Nominatie in de categorie “ADAC Camping Booking”

Beerze Bulten is trots genomineerd door een internationale commissie van 44 kampeerexperts in de categorie “ADAC Camping Booking”. In de nominatie erkent de commissie met name het online boeken van accommodaties en kampeerplaatsen, met klantvriendelijke boekings- en annuleringsvoorwaarden, waardoor het boeken van een verblijf bij Beerze Bulten eenvoudig en toegankelijk is.

“Automatisering verhoogt servicekwaliteit: Extra aandacht voor gast”

Gerrit-Jan Hagedoorn, eigenaar van Beerze Bulten: “We streven voortdurend naar verbetering van de customer journey in ons boekingsproces. De afgelopen jaren hebben wij hier samen met onze partners grote slagen in gemaakt en dat wordt gewaardeerd. De hoge mate van automatisering brengt ons servicelevel naar een hoger niveau en stelt ons in staat om extra aandacht te schenken aan de gast.”

Erkenning op internationaal niveau

De genomineerde bedrijven zullen concurreren op het gebied van duurzaamheid, milieubewustzijn, innovatie, vooruitgang, demografische verandering en toegankelijkheid. De ADAC Camping Awards 2024 vormen een eerbetoon aan de trendsetters in de kampeerbranche.

Tijdens het jaarlijkse PiNCAMP (ADAC) Camping Gala in Stuttgart op 12 januari zullen de winnaars bekend gemaakt worden.