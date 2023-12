FECs met toekomstperspectief door nieuwe leisureconcepten

Concepten in leisure worden steeds vaker gecombineerd aangeboden in Family Entertainment Centers (FECs). Op hun beurt werken FECs weer samen met leisure en retailaanbod in de omgeving om het totaalaanbod te versterken en bezoekers uit een veel groter marktgebied te bereiken. Op 12 december, tijdens de Praktijkdag FEC bij Playdome in Roosendaal, worden succesfactoren van combinaties in leisure van diverse kanten belicht.

De Praktijkdag FEC wordt georganiseerd door Hans van Leeuwen van Pleisureworld, die voor deze gelegenheid enkele voorlopers uit de sector aan het woord laat. Van Leeuwen, die zelf ook een trendlezing verzorgt, blikt vooruit: “Voor ons is dit weer de eerste Praktijkdag na de coronacrisis. Je merkt dat recreatiebedrijven inmiddels weer volop nadenken over hun toekomst en weer durven te investeren. Het werken met nieuwe inzichten en nieuwe concepten is voor dit marktsegment essentieel, want de concurrentie in dagrecreatie is ‘stevig’ en de marges staan onder druk. Juist FEC’s en samenwerkingsverbanden zijn in staat om krachten te bundelen en kosten te drukken. Maar ook ‘onderscheidend vermogen’ en ‘nieuwe verdienmodellen’ zijn een belangrijk onderdeel van een toekomstbestendige recreatie-formule.”

Wie staan er op het podium

Natuurlijk komt de locatie van Playdome uitgebreid aan bod. Rasondernemer Nicky, en zijn dochter Sidney Broos zwaaien hier de scepter. Zij kijken verder dan hun eigen bedrijf, want ze zijn ook intensief betrokken bij de Leisure Boulevard Roosendaal en de relatie met de naastgelegen Outlet Roosendaal.

Thomas Tap van Teamsport E-karting is wellicht nog een onbekende naam in Nederland. De van oorsprong Britse Keten Teamsport heeft inmiddels 35 locaties in Groot Brittannië en kijkt nu over de grens naar een snelle verdere uitbreiding. Anders dan de naam doet vermoeden biedt Teamsport E-karting ook een scala van activiteiten; met de horeca als belangrijk verdienmodel.

Stef Driessen, sector banker leisure bij ABN AMRO, laat zijn licht schijnen over de financierbaarheid van nieuwe leisureconcepten. Met zijn uitgebreide ervaring in het (mede) financieren van leisurebedrijven kent hij de belangrijkste succes- en faalfactoren.

Bij een toekomstbestendige bedrijfsvoering is het onmogelijk om de online component te veronachtzamen. De grootste trend van dit moment ligt het gebied van Artificial Intelligence (a.i.). Chris van Vleuten specialiseert zich op toepassingen van a.i. voor de leisure sector.

En ondanks alle innovatieve ontwikkelingen, is het Coen Bertens (oud Efteling directeur) die de aanwezigen de spiegel voorhoudt om ook de kern van de gastvrijheidssector niet uit het oog te verliezen in zijn lezing: “Van medewerkers naar ambassadeurs en van gasten naar fans!”

Andere sprekers zijn o.a. Sense Company die leert hoe je met geurmanagement je omzet kunt verhogen en Freedome Gaming die een nieuwe opkomende sportieve activiteit aanbiedt dat is ontwikkeld door het Engelse bedrijf Rugged-Interactive

Netwerken en ondernemerschap

Op de Praktijkdag FECs worden meer dan 100 deelnemers verwacht. Naast recreatiebedrijven is er ook bijzonder aandacht voor andere sectoren (o.a. retail) en organisaties met wie de leisure-sector kan en wil samenwerken.

Netwerkmogelijkheden zijn er ook op het ondernemersplein waar de deelnemers kennis kunnen maken met een grote diversiteit aan aanbieders in de leisuresector; van attracties tot verdienmodellen en managementondersteuning.

Meer informatie: www.pleisureworld.nl/openhuis-playdome-fec-retailtainment