Recreatie Next Level reikt awards uit voor Recreatietechniek, Digitalisering en Marketing

Op 24 en 25 januari 2024 staat het nieuwe event Recreatie Next Level, onderdeel van Recreatie Vakbeurs, in het teken van innovatie en vooruitgang binnen de recreatiebranche. De laatste dag van de beurs wordt afgesloten met een award ceremonie; een uitreiking van drie awards op het gebied van Recreatietechniek, Digitalisering en Marketing. Recreatiebedrijven worden uitgenodigd om deel te nemen en kans te maken op deze erkenning voor hun grensverleggende bijdragen aan de recreatiebranche.

Recreatiebedrijven kunnen zich opgeven voor het winnen van een award op het gebied van Recreatietechniek, Digitalisering of Marketing. In samenwerking met juryleden Recreatheek, Red Online Marketing, Wildkamp, WeMa Mobile en voorzitter Richard Otten, bekend van de podcast over toerisme, recreatie en vrije tijd, belooft het een enerverende uitreiking te worden.

Recreatie Next Level Award voor Digitalisering

In samenwerking met WeMa Mobile wordt gezocht naar het recreatiebedrijf dat uitblinkt in digitalisering. Of het nu geavanceerde boekingssystemen, meeslepende virtual reality-ervaringen of slimme app-integraties betreft, deze award eert de digitale voorlopers in de recreatiesector.

Recreatie Next Level Award voor Marketing

Samen met partner Red Online Marketing daagt de award deze bedrijven uit om hun meest impactvolle marketingcampagnes te delen. De zoektocht is naar de meest innovatieve strategieën die parken en campings in de schijnwerpers zetten. Deze award is bedoeld voor de marketeers die durven te vernieuwen en te verrassen.

Recreatie Next Level Award voor Recreatietechniek

Is jouw recreatiebedrijf een pionier op het gebied van recreatietechniek? In samenwerking met partner en exposant Wildkamp wordt gezocht naar de voorloper met de meest innovatieve ideeën die de gastervaring verrijken op het gebied van recreatietechniek. Recreatie Next Level vindt plaats op 24 en 25 januari 2024 in Evenementenhal Gorinchem op de moderne bovenverdieping Next Level. Voor meer informatie over Recreatie Next Level en hoe je je kan opgeven voor de Recreatie Next Level Awards is te vinden op: www.recreatie-nextlevel.nl