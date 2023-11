Wintersferen

De winter komt er weer aan. Voor sommige recreatie-ondernemers een rustige tijd en mogelijk ruimte voor een vakantie. Maar ook steeds meer bedrijven spelen met activiteiten in op de herfst en winter. Halloween is inmiddels een bekend periode om in de herfst te vieren. Maar ook in de winter zien we steeds meer extra activiteiten om de gast te verleiden voor een dagje uit of een korte vakantie.

Ooit begon het bij de Efteling (in die tijd nog een seizoensbedrijf). Ze wilden in eerste instantie een kerst event ontwikkelen maar dat was maar beperkt houdbaar dus snel werd het de Winter Efteling. Tijdens de Winter Efteling kun je genieten van diverse winterse activiteiten en attracties, waaronder schaatsen op een ijsbaan, wandelen door sfeervol verlichte paden, en het bewonderen van winterse sprookjes en shows. Ook zijn er speciale winterse lekkernijen, zoals warme chocolademelk en oliebollen, verkrijgbaar. De Winter Efteling is een populaire bestemming voor gezinnen en bezoekers die van de feestelijke sfeer en de magie van de Efteling houden, maar dan in een winterse setting. De eerste Winter Efteling vond plaats in 2001. Sindsdien is het een jaarlijkse traditie geworden en trekt het evenement tijdens de wintermaanden duizenden bezoekers. Ook is er een speciale Oud&Nieuw viering met een vuurwerkshow.

Sinterklaas is ook een reden voor Duinrel om extra dag(en verblijfs)bezoek te trekken. Twee weekenden lang is het park omgetoverd in het Landgoed van Sinterklaas. Men organiseert onder andere een optocht en een speciale show. Elk jaar weer wordt Center Parcs omgetoverd tot een waar Winter Wonderland. De vakantieparken worden volledig gehuld in feestelijke versieringen, glinsterende lichtjes en volop winterse gezelligheid. Daarnaast vinden er bij elk bungalowpark diverse speciale, winterse activiteiten plaats voor het hele gezin.

Ook het winterkamperen neemt toe. Onder andere door de groei van het bezit van campers. Maar ook verhuurobjecten worden winterhard. Zo zijn er speciale glamping tenten of accommodaties die ook in de winter bruikbaar zijn. Hierbij ligt de nadruk meer op de beleving van de natuur. Maar soms ook in de uitdaging om ons comfortabele huis te verlaten.

De donkerte zorgt ook voor het nieuwe fenomeen van lichtfestivals, van kunst tijdens GLOW in eindhoven, tot Chinese lichtobjecten van dieren (o.a. Ouwehands dierenpark). Ook projecties kunnen voor unieke sferen zorgen. Tenslotte kunnen in de winter veel indooractiviteiten worden ingezet. Innovatief is recreatiepark de Leistert. Zij hebben deze winter als Pop-up Arcade games XXL: Denk aan de allerbekendste computer games, van oude klassiekers tot moderne hits, maar dan in het échte leven te spelen, waarbij jíj met je team een belangrijk onderdeel van het spel bent.

Eigenlijk is de winter het nieuwe groeiseizoen. Een periode om nog meer omzet te genereren en de gast loyaal aan je park te maken.