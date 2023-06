Vakantie in eigen land wordt druk en duur

We mogen weer zonder beperkingen op reis, maar toch kiezen meer Nederlanders voor een vakantie in eigen land. Parken en campings zitten in de zomervakantie vol. De prijzen blijven torenhoog.

In coronatijd, toen vakantiegangers vanwege reisbeperkingen dicht bij huis bleven, schoten de prijzen door het dak. Vakantiehuizen in Zeeland gingen van €1000 naar €2000 per week. Wie denkt dat die gekte weer uit de markt is, komt bedrogen uit. In het hoogseizoen kost een huisje in het Zeeuwse Cadzand nu bijna €2800.

Want het is druk. De vraag naar vakanties is groot, de boekingen stromen binnen. ‘De meeste parken zullen 100% gevuld zijn’, zegt Laurens Taekema van Parkvakanties, een bedrijf dat de tarieven van vakantieparken bijhoudt. ‘In de meivakantie en met Pinksteren was het enorm druk op de vakantie- en bungalowparken.’

Daardoor blijven de prijzen torenhoog. ‘Voor sommige parken is een lichte prijsstijging zichtbaar, maar over de hele linie liggen de prijzen aardig in lijn met vorig jaar’, zegt Taekema. Dit komt doordat het prijsniveau al het jaar daarvoor, in 2021, zeer hoog lag. ‘Tijdens de coronaperiode zijn de prijzen met tientallen procenten de lucht in geschoten.’

Niet alleen bungalowparken, ook campings doen goede zaken. Bij Molecaten, een familiebedrijf met campings en vakantieparken, zijn ze zeer tevreden. ‘De prijzen liggen op een goed niveau’, zegt directielid Tim Slager. ‘De boekingen gaan goed; hetzelfde tempo als voorgaand jaar.’ Dat geldt volgens hem voor zowel staanplaatsen als vakantiehuisjes.

De ANWB ziet op zijn platform om campings te zoeken en boeken voor komend seizoen een groei van ruim 8% ten opzichte van vorig jaar. De prijzen voor een staanplaats of accommodatie op een camping zijn tussen de 5% en 7% gestegen. Een staanplaats is wel goedkoper: een week in de zomer kost tussen de €140 en €170. Een huuraccommodatie, van ingerichte tent tot chalet, tussen de €380 en €700.

Voor een groot deel komen de boekingen uit eigen land. Een kwart van de Nederlanders gaf in maart aan hun eerstvolgende vakantie in eigen land te plannen, laat een woordvoerder van toerismebureau NBTC weten. Hiswa-Recron, belangenorganisatie voor recreatieondernemers, meldt dat het aantal Nederlanders dat in eigen land op vakantie gaat, iets hoger is dan vorig jaar. En ook hoger dan voor corona.

Dat kan te maken hebben met de eveneens sterk gestegen prijzen voor buitenlandse vakanties. Vooral de prijzen van vliegtickets zijn de hoogte in geschoten, maar ook hotelkamers kosten meer. Pakketreizen zijn volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek vorig jaar 12,6% duurder geworden. Over de afgelopen paar jaar is de prijsstijging bijna een derde.

Door de inflatie wordt alles duurder, ook reizen. Zeker nu de vraag naar reizen stijgt, terwijl het aanbod beperkt is. Zowel vliegmaatschappijen als hotels, die vaak werken met automatische prijsaanpassingen, verhogen hun prijzen. Voor de koopjesjager zijn er bar weinig voordeeltjes te vinden: door de schaarste hoeven aanbieders niet te stunten met prijzen en betalen vakantiegangers de hoofdprijs.

Desondanks weten toeristen de weg naar de Nederlandse vakantieparken van Roompot goed te vinden. ‘Nederlandse gasten hebben in de coronaperiode ontdekt hoe mooi een vakantie in eigen land kan zijn’, aldus een woordvoerder. ‘Een deel hiervan blijft ook graag terugkomen. De buitenlandse gasten zijn weer talrijk aanwezig, wat de voorbije jaren door corona minder evident was.’

Brancheorganisatie Hiswa-Recron bevestigt dat de buitenlandse toeristen weer naar Nederland komen. ‘De Duitsers zijn weer helemaal terug’, zegt Hiswa-Recron-directeur Geert Dijks. ‘De Belgische gasten blijven nog iets achter.’ Bovendien komen er volgens hem door de aanhoudende hitte in Zuid-Europa meer mensen vanuit het zuiden naar België en Nederland. ‘Dat zijn klimaatvluchtelingen.’

Dat ziet ook Gerard Gielen, toerisme-expert aan de Breda University of applied sciences. ‘Mensen ontwijken Spanje in het hoogseizoen. Het is daar kurkdroog. De vergrijzing speelt mee: oudere mensen trekken die hitte niet meer. Dan is Nederland best aangenaam in de zomer. Zelfs Zuid-Finland maakt nu op de radio reclame voor de zomervakantie.’ Hij vindt de hoge prijzen voor vakanties wel zorgelijk. ‘Veel Nederlanders kunnen zich dat niet meer permitteren.’

