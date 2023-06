Recreatie Vakbeurs organiseert nieuw 2-daags event in Gorinchem: Recreatie Next Level

Recreatie Vakbeurs organiseert op 24 en 25 januari 2024 een nieuw event voor de recreatiebranche: Recreatie Next Level. Dit is een extra toevoeging naast de Recreatie Vakbeurs in Hardenberg. Het tweedaagse B2B-event Recreatie Next Level vindt plaats in Evenementenhal Gorinchem, centraal gelegen in de regio Zuid- en West-Nederland.

“Ieder jaar worden twee á drie segmenten van de jaarlijkse Recreatie Vakbeurs uitgediept naar een ‘next level’. Voor de eerste editie zijn de populaire segmenten Recreatietechniek, Dienstverlening en ICT & Software uitgekozen. Aan de hand van een hoogwaardig en divers kennisprogramma met keynote sprekers, ronde tafel gesprekken onder leiding van een dagvoorzitter en workshops krijgen actuele vraagstukken die spelen binnen deze segmenten de volle aandacht”, legt Jeffry Plaggenmarsch van Recreatie Vakbeurs uit.

Uit eigen onderzoek is gebleken dat (potentiële) bezoekers zeer positief zijn over de locatie, datum en de jaarlijks wisselende thema’s. Hierdoor kunnen elk jaar andere collega’s en afdelingen het event bezoeken. Naast het omvangrijke kennisprogramma presenteren zich op het event ook 50 exposanten met innovatieve oplossingen. De eerste tien exposanten hebben zich al aangemeld: Recranet, Great Stay App, Leisure King, Van der Giesen Architecten, Red Online Marketing, WEMA Mobile, Bookzo, ST&D Apeldoorn, Camping Comfort en Prosuco.

Met de lancering van Recreatie Next Level als tweedaags B2B-event voor en door professionals uit de recreatiebranche beoogt de organisatie nog meer recreatieondernemers te bereiken uit met name Zuid-Holland, Zeeland, Brabant, Limburg en België. Plaggenmarsch: “Het programma wordt ook op maat gemaakt voor hen, want de recreatieondernemers uit Zuid- en West-Nederland hebben soms andere vraagstukken dan hun concullega’s uit andere windstreken. De rode draad van dit event is innovatie, kennisdeling, praktijkvoorbeelden, netwerken en beleving.”

Recreatie Next Level vindt plaats in Evenementenhal Gorinchem op de vernieuwde bovenverdieping, ook genaamd Next Level. Deze moderne ruimte beschikt over drie congreszalen met de meest moderne faciliteiten op het gebied van licht, geluid en beeld, een foyer met foodcourt en een intieme beurshal voorzien van een indrukwekkende lichtkoepel die over de gehele breedte van de beurshal loopt.

Voor meer informatie: www.recreatie-nextlevel.nl.