Zwollenaar start onderneming in duurzame recreatiewoningen

Modulaire woningen voor campings en recreatieparken in Scandinavische stijl.

Onlangs is NexHus, van de Zwolse eigenaar Jeroen Holthuis, gestart met de verkoop van kant-en-klare, high-end prefab recreatiewoningen met een lage CO2-footprint. De modulaire recreatiewoningen zijn gemaakt van duurzame materialen, gaan op in de natuur en hebben een Scandinavisch design.

Huis in de natuur

Er is vraag naar recreatiewoningen die passen in een natuurlijke omgeving. Tegelijkertijd is er de wens om comfortabel en luxe te logeren en te verblijven. Eigenaren van campings of recreatieparken willen de natuurlijke omgeving van hun recreatieterrein zo min mogelijk belasten. Daarom heeft NexHus een aanbod in recreatiewoningen ontwikkeld dat duurzaam is en tegemoet komt aan de wensen van de huidige gebruikers en kopers.

Architect

NexHus is een Zwolse organisatie, onlangs gestart door Jeroen Holthuis. Jeroen vertelt: “Een aantal jaar geleden werd ik uitgenodigd door een bevriende architect uit Polen. Hij ontwerpt woningen in Scandinavische stijl. Na een weekend logeren in één van zijn huisjes was ik ‘verkocht’. Ik logeerde in een huisje midden in de natuur, midden in de winter met sneeuw en ijs om mij heen. Het huisje was zó comfortabel; goed geïsoleerd en goed afgewerkt. Ik besloot deze woningen in Nederland en België te gaan verkopen. Dit is de start geweest van NexHus. Ik werk rechtstreeks samen met mijn bevriende architect in Polen. Dat werkt erg handig. Het geeft in het bouwproces veel flexibiliteit en mogelijkheden om aan specifieke wensen van de klant te voldoen. De architect heeft zijn eigen werkplaats en heeft vakmensen in dienst die de woningen van A tot Z afbouwen. Zo is kwaliteit gegarandeerd.”

Verschillende smaken

NexHus heeft verschillende modellen op de markt gebracht, allemaal met een andere Scandinavische naam (o.a. HALLR, DUTCHA, STUGA, VIKING) en ieder model is net even anders wat betreft uitstraling, afmetingen, mogelijkheden en inrichting. In de woningen wordt er zo veel mogelijk connectie gemaakt met de natuur. Zo zijn er grote raampartijen in de woning geplaatst. Een aantal van de modellen biedt mogelijkheden voor het plaatsen van een vide of een dakterras. Maar ook zonnepanelen en/ of een sedumdak zijn mogelijk.

NexHus in de regio

In de regio zijn er inmiddels een aantal huisjes geplaatst. Zo is ongeveer 1,5 jaar geleden het eerste NexHus huisje terecht in Zwolle. Vorig jaar is het model HALLR geplaatst op camping Ommerland. Inmiddels zijn deze woningen klaar om geboekt te worden. Onlangs zijn er twee NexHus woningen type STUGA geplaatst in Balkbrug op Camping Si-Es-An.

Niet alleen in de regio Zwolle plaatsen we de NexHus woningen. Op dit moment wordt er in de werkplaats gewerkt aan het model STUGA voor camping De Kapschuur in Stadskanaal.

Bouwmaterialen

Voor de NexHus woningen wordt zoveel mogelijk CO2-neutraal bouwmateriaal gebruikt. Maar met alleen de juiste materialen ben je er echter nog niet. De woningen worden namelijk ook ‘dampopen’ gebouwd.

Je merkt meteen het verschil wanneer je de woningen binnenstapt met de gebruikelijke dampdichte bouwmethodes. Het binnenklimaat is namelijk veel beter en comfortabeler. Behalve dat het allemaal lekkerder aanvoelt, heb je nog een paar extra voordelen. Zo is schimmelvorming verleden tijd. Ook heb je voor een gezond binnenklimaat geen dure installaties meer nodig. NexHus woningen zijn dus lief voor het milieu én voor hun bewoners.

Duurzaam en kwaliteit

We maken gebruik van een stalen frame, waardoor de fundering een stuk lichter kan worden uitgevoerd en de huisjes nog goed getransporteerd kunnen worden. De constructie is daarmee zeer sterk. Voor de isolatie maken we gebruik van Quadcore Kingspan isolatie panelen voor zowel de wanden, de vloer als het dak. Deze worden uiteraard zo geplaatst dat koude- of warmtebruggen zijn uitgesloten. Deze aanpak zorgt ervoor dat je er in de winter warm bij zit en bij warm weer in de zomer minder hoeft te koelen.

Op het schuine dak ligt damwandplaat felsprofiel en op platte daken ligt Firestone Rubbergard EPDM dakbedekking. Deze materialen beschermen de woning goed tegen extreem weer en zijn tevens UV-bestendig. Voor de gevelafwerking gebruiken we vooral Thermowood. De ramen en deuren worden geleverd door GEALAN FensterSysteme en zijn voorzien van triple glas. Alles bij elkaar zorgen deze bouwmaterialen voor comfortabele en duurzame recreatiewoningen, die lang meegaan en maar weinig tot geen onderhoud nodig hebben.

NexHus staat voor het nieuwe wonen: duurzaam, flexibel én betaalbaar. Door de modulaire ‘bouwstenen’ naast of op elkaar te plaatsen, biedt NexHus slimme oplossingen voor diverse situaties.