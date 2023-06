Keukenhof sluit een succesvol seizoen

Keukenhof sluit het seizoen 2023 succesvol af. Het was een welcome back aan bezoekers van over de hele wereld. De bezoekers waardeerden de bloemententoonstelling met een 8,6. Bijna 1,4 miljoen mensen bezochten het park tussen 23 maart en 14 mei 2023.

De meeste bezoekers kwamen uit Nederland (20%), gevolgd door Duitsland, Verenigde Staten, Frankrijk en Groot-Brittannië. De Aziaten zijn terug, maar niet in de aantallen van voor de Covid-pandemie. In totaal verwelkomde het park bezoekers uit meer dan 100 verschillende landen.

Het gemiddeld aantal bezoekers per dag is vergelijkbaar met afgelopen seizoen, dit doordat Keukenhof met aankomsttijdsloten werkt. De logistiek van en naar het park en de beleving in het bloemenpark zijn daardoor verbeterd. Keukenhof heeft hier blijvend aandacht voor.

Keukenhof was meerdere weekenden uitverkocht waaronder het Paasweekend, tijdens corsodag en in het 1 mei weekend. Op het parkeerterrein van Keukenhof stonden dit seizoen veel campers geparkeerd.

Veel bezoekers reisden vanuit Amsterdam met het openbaar vervoer of met de pendelbussen van touroperators naar Keukenhof. 20% van de Keukenhofbezoekers heeft gebruikgemaakt van de directe Keukenhof Express vanaf Schiphol, Leiden, Amsterdam RAI of Haarlem.

Keukenhof werkt jaarrond met 40 vaste medewerkers. In het seizoen schaalt de organisatie op naar 1000 medewerkers. “Ik ben er trots op dat we jaarlijks zo’n grote groep collega’s terugzien. We hebben dit jaar geen moeite gehad om medewerkers aan te trekken”, zegt Jeroen Duyster, directeur a.i.

De combinatie van de schitterende bloei in het park en de bloeiende bloembollenvelden in de Bollenstreek heeft er weer voor gezorgd dat veel mensen het park bezochten. Door de lage nachttemperatuur is het park een lange tijd extra mooi op kleur gebleven. In de laatste week heeft de grote hoeveelheid regen de bloei snel doen verminderen.

Honderd inzenders zorgen jaarlijks voor de inbreng van zeven miljoen bloembollen in het park. Dit jaar hebben vijf nieuwe bollenkwekers uit de Bollenstreek en Noord-Holland deelgenomen.

Keukenhof pakt met het programma “Ondernemers in de lead” en het Bloembollencongres een rol in het samenbrengen van (bloembollen)ondernemers die gezamenlijk aan de slag gaan met de huidige uitdagingen van de sector.

Volgend jaar viert Keukenhof haar 75-jarig jubileum. Activiteiten in het park staan in het kader van dit feest.

Keukenhof is in 2024 geopend van 21 maart tot en met 12 mei.