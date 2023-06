Tiqets viert mijlpaal van meer dan 30 miljoen verkochte tickets 

Tiqets, het toonaangevende online ticketplatform voor musea en attracties, heeft een opmerkelijke mijlpaal bereikt door zijn 30 miljoenste ticket te verkopen, een skip-the-line ticket voor de kathedraal van Milaan. De missie van Tiqets om reizigers over de hele wereld meer mogelijkheden te bieden om cultuur op te snuiven slaat aan. Het platform biedt zorgvuldig geselecteerde opties om het meeste te halen uit een bezoek aan een museum of attractie. Ondanks de nasleep van de COVID-pandemie heeft het bedrijf de afgelopen jaren een indrukwekkende groei doorgemaakt, waarbij de cijfers in 2022 verdubbeld zijn ten opzichte van 2019. Deze stijgende lijn zet zich voort in 2023.

“We zijn erg verheugd om deze mijlpaal te hebben bereikt. Een bewijs van het harde werk en de toewijding van ons team, evenals de steun van onze duizenden partners over de hele wereld. Wat goed was te zien, is dat onze klant het 30 miljoenste ticket net na middernacht heeft geboekt en de volgende dag na hun bezoek de Tiqets-app gebruikte om weer een geweldige ervaring op dezelfde dag te boeken. We zijn er trots op het platform te zijn voor reizigers die hun verkenning van ’s werelds culturele schatten willen optimaliseren,” zei Laurens Leurink, CEO van Tiqets.

Naast het bieden van een naadloze boekingservaring voor zowel vooraf geplande als last-minute uitjes, inclusief volledig mobiele tickets, biedt Tiqets reizigers ook de mogelijkheid om een scala aan bijzondere ervaringen te combineren tot pakketten en combinatietickets die afgestemd kunnen worden op individuele voorkeuren.

De gelukkige reiziger die het 30 miljoenste ticket boekte, ontving van Tiqets drie gratis sets tickets die hij kan inwisselen voor een attractie naar keuze.