Center Parcs zet actief in op educatie over de rijke flora en fauna in al haar parken op Dag van de Biodiversiteit

Bij Center Parcs stond op maandag 22 mei – de Dag van de Biodiversiteit – alles in het teken van de rijke flora en fauna in haar parken. Om de gasten van de parken mee te nemen in alle aspecten van biodiversiteit en te laten genieten van al het moois wat de natuur te bieden heeft, staan verschillende activiteiten op het programma. Zo kunnen kinderen hun eigen minituintje maken en gaan zij op stap met een ranger, op zoek naar sporen van dieren.

Op de Dag van de Biodiversiteit neemt Center Parcs haar gasten mee om te laten zien wat zij allemaal doet om de biodiversiteit in haar parken te vergroten. “Op deze dag laten we zien dat we geven om de toekomst van onze planeet. De natuur zit al sinds onze oprichting in het DNA van Center Parcs. Zo hebben we vanaf het begin hard gewerkt om in onze parken de oorspronkelijke vegetatie terug te brengen. De natuur krijgt daarbij volop de ruimte, slechts tien procent van de ruimte in de parken is bebouwd. We willen een actieve bijdrage leveren aan de verduurzaming van onze sector en Center Parcs zet daarom in op een respectvolle en verantwoordelijke vorm van toerisme”, zegt Erwin Dezeure, CSR Director van Center Parcs Europe. “De Dag van de Biodiversiteit is een mooie aanleiding om onze liefde voor de natuur met anderen te delen. Dat doen we door de natuur ook echt een onderdeel te maken van het aanbod aan onze gasten. Niet alleen op deze dag, maar we laten gasten het hele jaar graag kennismaken met de grote planten- en dierenrijkdom in al onze Europese parken. Op een educatieve wijze introduceren we daarvoor in steeds meer parken activiteiten rondom natuurbeleving. Een goed voorbeeld is de Nature Trail, waarbij we een breed scala aan natuuractiviteiten aanbieden aan onze gasten. Ook de beleefboerderij en het klauterwoud op Het Meerdal passen goed bij dit streven”

Kennismaking met de rijke flora en fauna van Center Parcs

Op de Dag van de Biodiversiteit brengt Center Parcs biodiversiteit onder de aandacht tijdens een aantal leuke en educatieve activiteiten. Zo kunnen jeugdige bezoekers zelf de handen uit de mouwen steken en hun eigen minituintje maken. Tijdens een interactieve workshop leren zij spelenderwijs hoe zij met allerlei kruiden en bloemen hun eigen tuintje kunnen maken. Zij mogen dit ‘tuintje’ na afloop mee naar huis nemen, zodat zij hun plantjes verder kunnen verzorgen en zien groeien. Ook kunnen kinderen meedoen aan een speurtocht, waarbij zij onder begeleiding van een ranger op ontdekkingsreis gaan om zoveel mogelijk sporen van dieren te vinden. Tijdens deze zoektocht leren zij alles over de levende organismen die in de bosrijke omgeving in de parken van Center Parcs leven.

Elk park zijn eigen biodiversiteit

Center Parcs heeft biodiversiteit al jaren hoog in het vaandel staan. Ieder vakantiepark heeft een eigen natuurbeheerplan, waarin veel aandacht is om de oorspronkelijke natuurlijke omgeving terug te laten keren of in stand houden.. Alle parken bieden uitzicht op prachtige bossen en krijgen dieren er alle ruimte. Doordat op veel plekken groenstroken zijn ingezaaid met bij- en vlindervriendelijke planten voelen ook vlinders en bijen zich helemaal thuis. Er worden regelmatig nieuwe gewassen aangeplant en wordt de bosrijke omgeving actief onderhouden. In de parken zijn wilddoorgangen aangelegd en bovendien zijn op veel plaatsen nestkasten geplaatst, zodat bedreigde diersoorten hun weg terug kunnen vinden. Zo biedt Center Parcs hulp aan vleermuizen, zwaluwen, merels, meesjes, maar ook aan kikkers, padden en salamanders. Ook zijn er luchtbruggen gebouwd, zodat eekhoorns op drukke plekken veilig kunnen oversteken. In de meren vinden watervogels een rustige nestelplek op drijvende eilandjes en op de parken zijn veel kruidentuinen en bloemenvelden te vinden, waar bijen heerlijke honing van maken. Deze honing wordt door de imker van het desbetreffende park geoogst en verkocht in de winkel van het park.

Voortrekker in verantwoord toerisme

In Nederland is Center Parcs als enige speler in de recreatiesector drievoudig gecertificeerd voor haar milieuprestaties in al haar vakantieparken. Zo werd zij in 2002 voor het eerst ISO 14001(milieumanagementsysteem) gecertificeerd en verkreeg Center Parcs in 2017 het ISO 50001-certificaat (Energiemanagement). Alle Nederlandse parken van Center Parcs zijn bovendien Green Key-gecertificeerd. Deze drievoudige certificering weerspiegelt de missie van Center Parcs om alles in het werk te stellen van het realiseren van een maximale gasttevredenheid. Dit doet zij met respect voor mens en milieu en als onderdeel van haar ambitie om de voortrekker te zijn in verantwoord toerisme. Om dat te bereiken, zet zij zich in voor de bescherming en het verrijken van de natuurlijke omgeving in haar parken de ontwikkeling van een effectieve duurzaamheidsstrategie.