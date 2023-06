Center Parcs Park Eifel opent haar deuren na maandenlange verbouwing

Center Parcs Park Eifel opende 26 mei jl. opnieuw haar deuren. Het vakantiepark was zeven maanden lang volledig gesloten voor een grondige make-over. Doel van de werkzaamheden was onder meer vernieuwen van de Market Dome, het zwemparadijs Aqua Mundo, de vernieuwing van 320 cottages en complete nieuwbouw van 120 cottages – een primeur voor Center Parcs. Om volledig klaar te zijn voor de toekomst en de veranderende wens van de vakantieganger werd 68 miljoen euro in het park geïnvesteerd.

Center Parcs Park Eifel is een populaire vakantiebestemming voor Nederlanders. In het par,k dat gelegen is tussen oude vulkanen en meren, worden gemiddeld tussen de 15 en 20 procent Nederlanders ontvangen. Het park richt zich voornamelijk op gezinnen met kinderen in de leeftijd van 0 tot 11 jaar. De regio leent zich perfect voor fietsers, wandelaars en het bezoeken van historische nabijgelegen steden.

Vanaf vrijdag 26 mei verwelkomt Park Eifel de eerste vakantiegasten. Het vernieuwde Park Eifel is niet alleen gericht op lokale gebondenheid, maar ook op de natuur en duurzaamheid. Zo kunnen gasten in de nieuwe groene ruimte de “Leisure Boulevard” op een ontspannen manier genieten van de natuur. Ook zijn hier een nieuwe gethematiseerde speeltuin, een nieuwe kinderboerderij en een avontuurlijke minigolfbaan geopend.

Ook bij de inrichting van de vakantiewoningen zet het vakantiepark nabij Gunderath duidelijk in op duurzaamheid: in de nieuwe accommodaties is uitsluitend duurzame isolatie gebruikt. Daarnaast gebruiken de 440 vernieuwde of nieuw gebouwde vakantiewoningen milieuvriendelijk, thermisch gemodificeerd hout. Dit thermisch hout, is PEFC-gecertificeerd en voldoet daarmee aan de hoogste eisen op het gebied van comfort en duurzaamheid. Om warm water in de vakantiewoningen te genereren wordt zonne-energie gebruikt. De cottage zijn onderverdeeld in de types VIP, Premium en Comfort. Voor degene die op zoek zijn naar een speciale belevenis zijn een achttal ‘Wonders of Nature’ cottages gerealiseerd. Hier treden de gasten in de voetsporen van twee onderzoekers, waar ze door middel van de inrichting op reis gaan de naar magische natuurfenomenen die de onderzoekers over de hele wereld zijn tegengekomen.

Market Dome met nieuw avonturenparcours

De Market Dome straalt nu in nieuwe pracht: Een nieuw en spannend avonturenparcours genaamd Adventure Trail, voert kinderen door de Market Dome. Ook is de informatiebalie vernieuwd, de Shop & Smile is opnieuw ingericht en de restaurants en de bar, bowlingbaan en Gametown zijn vernieuwd. Ook zijn er nieuwe faciliteiten bijgekomen, zoals de Beach Bar. In de keuken wordt gebruik gemaakt van duurzame producten uit de regio.

Digitale customer journey op het hele park

Op technologisch gebied blijft Center Parcs zich aanpassen aan het digitale tijdperk. Gasten ontvangen nu tijdens hun verblijf een digitaal polsbandje. Zo krijgt men niet alleen toegang tot hun cottage, maar ook gemakkelijker toegang tot de Aqua Mundo en andere faciliteiten en activiteiten op het vakantiepark. Daarnaast zijn alle activiteiten contactloos te reserveren en sluit de gast zijn locker in de Aqua Mundo gemakkelijk af met de persoonlijke polsband.

Aqua Mundo vernieuwd

In Park Eifel heeft de Aqua Mundo een bijzondere upgrade gekregen: op de nieuwe, 90 meter lange bandenglijbaan “Aqua Racer” glijden de gasten nu razendsnel het water in. Bovendien biedt Park Eifel als eerste park in Duitsland toegang tot de nieuw gebouwde Water Factory: een overdekte waterspeeltuin met spannende waterpartijen.

BALUBA Indoor Speelwereld – Spannende nieuwe avonturenwereld voor kinderen

In de BALUBA Indoor Speelwereld kunnen jonge parkgasten zich nu verheugen op nieuwe speelelementen. Daar nodigt een vulkaan uit tot klimmen en glijden, kunnen de kleintjes zich uitleven op de trampolines en kunnen de oudere kinderen zich vermaken met de botsautootjes. Vernieuwd is ook het Cycle Center – van hieruit kunnen bezoekers comfortabel op twee wielen het park en de omringende natuur verkennen.

Omgeving Eifel

Park Eifel wordt veelal bezocht vanwege de bekende regio Eifel, met een opmerkelijke geschiedenis. De omgeving biedt veel activiteiten voor diegenen die de regio willen ontdekken. Mediors en wandelfanaten kunnen hun hart ophalen met alle mooie wandelmogelijkheden door het prachtige landschap en de kratermeren. De nalatenschap van de vulkanen is nog steeds te zien en heeft het gebied gevormd tot een prachtig landschap. Cultuurliefhebbers kunnen in de omgeving genieten van historische steden als Aken, Bonn en Trier. Meer informatie over Center Parcs en het nieuwe Park Eifel vindt u op www.centerparcs.nl