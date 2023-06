Dagje uit? De duurste parkeerplekken vind je bij ARTIS en Duinrell

Een dagje naar een attractiepark of dierentuin? Dan ben je qua parkeerkosten het duurst uit bij ARTIS in Amsterdam en Duinrell in Wassenaar. Hier kost een parkeerticket €15 per dag. Het goedkoopst parkeer je je bolide bij AquaZoo Leeuwarden. Dit blijkt uit onderzoek van Seeders.

De online marketing agency vergeleek de parkeertarieven bij Nederlandse dierentuinen en attractieparken. Het parkeren bij attractieparken is het goedkoopst bij Avonturenpark Hellendoorn. Een dagkaart kost hier €7,50. Gemiddeld kost een dag parkeren bij een attractiepark in Nederland €10,63. Bij dierentuinen ligt het gemiddelde op €8,93.

Dagje uit over de grens

Ook werd onderzocht wat parkeren voor een dagje uit in een dierentuin of attractiepark over de grens kost. Bij drie dierentuinen vlak over de grens in Duitsland zet je je auto voor niks voor de deur. Parkeren is bij Tierpark Nordhorn, Zoo Kleve en Gronau Zoo namelijk helemaal gratis. Bij het onder Nederlanders populaire attractiepark Moviepark Germany in Bottrop betaal je €12 voor een dagkaart.

Op bezoek bij Kabouter Plop

Op de Belgische parkeerplaatsen ligt de gemiddelde dagprijs ook op €12. Zowel bij Plopsaland De Panne als Walibi Belgium wordt die prijs gehanteerd. Bij Antwerpen Zoo kost een dagticket €6. Een stukje verder weg maar ook een favoriet voor veel Nederlanders: Disneyland Parijs. Hier betaal je de absolute hoofdprijs, parkeren bij Micky kost namelijk €30 per dag.

Kijk hier voor alle parkeertarieven per dierentuin of attractiepark.