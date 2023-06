Run op zomervakantie in Nederland door mooi weer

Vooral gezinnen met kinderen trekken naar vakantieparken.

Het mooie weer in Nederland zorgt ervoor dat mensen massaal een zomervakantie in ons land boeken. Uit cijfers van vakantieparkenspecialist EuroParcs blijkt dat het aantal boekingen tussen 1 en 14 juni 2023 twee keer zo hoog lag als in dezelfde periode vorig jaar. Met name onder gezinnen met jonge kinderen winnen Nederlandse vakantieparken aan populariteit als bestemming voor de zomer.

“Door het mindere weer in het voorjaar hebben veel mensen gewacht met het boeken van hun zomervakantie”, zegt Martin de Boer, verhuurdirecteur van EuroParcs. “Maar nu de zon begint te schijnen is er weer vertrouwen in een mooie zomer in Nederland. Door de hogere temperaturen en vele zonneschijn is het positieve beeld van Nederland als vakantieland dat tijdens de coronaperiode is ontstaan weer helemaal terug. Dat zien wij ook in de boekingen.”

Kwart meer gezinnen boeken

Vooral gezinnen met kinderen kiezen steeds vaker voor een vakantie in Nederland. “Voor deze zomer is dit zelfs de grootste groep bezoekers van onze parken”, aldus De Boer. “Ten opzichte van vorig jaar is het aantal boekingen van gezinnen met kinderen met een kwart gestegen.”

Verder trekken steeds meer Duitse en Belgische toeristen deze zomer naar Nederland. De Boer: “Het aantal boekingen vanuit Duitsland is met bijna 40 procent toegenomen in vergelijking met vorig jaar in deze periode. Bij Duitsers zijn met name onze parken aan de kust in trek. Ook de bestemmingen rondom het IJsselmeer zijn erg populair bij deze vakantieliefhebbers.”

Invloed inflatie

De bezetting van alle EuroParcs-vakantieparken voor de zomervakantie ligt hoger dan vorig jaar. De Boer: “In januari zagen we al een recordaantal vroegboekingen bij onze Nederlandse locaties. Nu zijn daar met name voor de maand juli heel veel boekingen bijgekomen. Dat komt doordat de zomervakantie in Midden-Nederland en in Noordrijn-Westfalen al vroeg in juli begint.”

Volgens De Boer zijn er naast het mooie weer nog een aantal redenen waarom vakantieliefhebbers de afgelopen weken hebben gekozen voor een vakantie in Nederland. “De dreiging van stakingen door bagagepersoneel op luchthavens speelt een rol. Ook zit de chaos op Schiphol tijdens de recente meivakantie en van afgelopen zomer nog in het hoofd van mensen. Verder houden mensen door de sterke inflatie minder geld over voor zaken als vakanties. En de prijzen voor vakanties in het buitenland zijn dit jaar hoog. Dan wordt een reis, zeker voor een gezin met kinderen, snel erg kostbaar. Wat de invloed van de inflatie is op de gehele Nederlandse reisbranche is lastig te voorspellen, maar het pakt goed uit voor onze vakantieparken.”