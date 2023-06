Online tool voor bevorderen ondernemerschap?

Aanvankelijk was ik zelf best wel sceptisch, moet ik eerlijk zeggen. HISWA-RECRON vroeg ons vorig jaar of we een online tool zouden kunnen ontwikkelen om ‘ondernemerschap te bevorderen’. Gave uitdaging, dacht ik, maar ook: gaat dat werken? Ondernemerschap ‘stimuleren’, dat gebeurt toch vaak aan de keukentafel, op het bedrijf, in gesprek met ondernemers over uitdagingen waar ze tegen aanlopen, in het sparren en het uitwisselen van ideeën? Kan dat dan wel in een online tool?

Tegelijkertijd: ik snapte de vraag heel goed. Een adviseur aan tafel vragen of een expert team (zoals die in veel regio’s voor de sector bestaat) inschakelen, dat is toch niet altijd heel laagdrempelig. We snapten de behoefte, die overigens werd benoemd in de Actieagenda Vakantieparken, daarom ook wel heel goed. Er komt echt veel op ondernemers af en het is soms moeilijk in te schatten waar je allemaal aan moet denken of nieuwe ontwikkelingen bij te houden; denk aan online marketing, duurzaamheid of gewoon de vraag: is mijn bedrijf klaar voor de toekomst? Een laagdrempelig instrument om via een aantal vragen te kijken waar je als ondernemer staat en waar je eventueel meer informatie of inspiratie kunt vinden? Het zou een mooie aanvulling kunnen zijn voor de sector! Gaandeweg werd ik enthousiaster, en vooral geïnspireerder door alle gesprekken die ik hierover had met ondernemers, HISWA-RECRON, provincies, maar ook met allerlei deskundigen op specifieke terreinen die ons ontzettend hebben geholpen in het proces.

Of het gelukt is? Dat mag u zelf beoordelen! Onlangs lanceerde HISWA-RECRON, mede namens alle deelnemende provincies die de tool mede mogelijk hebben gemaakt, de tool op de site www.scantoeristischondernemerschap.nl . De scan is gratis online beschikbaar voor elke recreatieondernemer in Nederland. De ondernemer kan kiezen uit acht modules: gastvrijheid, ondernemerschap, uitstraling, duurzaamheid, marketing, toekomstbestendigheid, financiën en eigenaarschap. Elke module bestaat uit een vragenlijst. Na het invullen van de antwoorden krijgt de ondernemer tips en adviezen om direct mee aan de slag te gaan.

Probeert het u eens uit, en laat u vooral weten of het u geholpen of heeft juist niet! Samen met HISWA-RECRON gaan we het gebruik van de tool goed monitoren en kijken of we de tool nog kunnen verbeteren. Uw ervaringen zijn daarin zeer waardevol!