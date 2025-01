Vakantiehuizenverhuur in de lift: recordomzet voor Villa for You

Vakantiehuisaanbieder Villa for You heeft in het afgelopen jaar een recordomzet van 50 miljoen euro behaald. Dit is een groei van 40 procent ten opzichte van 2023. Mede dankzij de stijgende vraag naar flexibele vakanties en unieke verblijven zoals luxe chalets en authentieke landhuizen, is de groei gerealiseerd.

Het personeelsbestand van Villa for You is in 2024 verdubbeld naar 80 werknemers. “De groei van onze organisatie trekt meer talent aan. We merken dan ook dat steeds meer professionals ons weten te vinden”, zegt Sanne Beijer-ten Voorde van Villa for You. “En met de uitbreiding van het team kunnen we ons blijven focussen op onze kernwaarden: advies op maat, persoonlijke service en kwaliteit.”

Oostenrijk de grootste markt

Oostenrijk blijft de belangrijkste markt voor Villa for You en was in 2024 goed voor 66 procent van de boekingen. Verder is de vakantiehuisaanbieder actief in België, Frankrijk, Duitsland en Nederland.

Groei in boekingen door toenemend aanbod

Het aantal boekingen in de vijf landen is in het afgelopen jaar met 37 procent toegenomen. Dit komt mede door een toenemend aanbod van vakantiehuizen. “Bijna dagelijks worden er nieuwe vakantiehuizen toegevoegd aan onze website”, voegt Beijer-ten Voorde toe.

Nieuwe samenwerkingen vergroten bereik

Wat verder bijdraagt aan de groei in het aantal boekingen, zijn de nieuwe samenwerkingen die afgelopen jaar zijn opgezet. Dit betreft samenwerkingen met lokale verhuurpartners en internationale platformen, waaronder Booking.com, AirBnB en VRBO. “Onze marketinginspanningen werpen steeds meer vruchten af: de naamsbekendheid van Villa for You groeit, waardoor we niet alleen meer consumenten bereiken, maar ook interessante samenwerkingen kunnen aangaan”, zegt Beijer-ten Voorde. Hierdoor wordt het bereik van het aanbod vakantiehuizen vergroot.

Vooruitblik: verdere uitbreiding en optimaliseren boekingssystemen Villa for You gaat dit jaar het aanbod vakantiehuizen verder uitbreiden in de vijf landen waar ze actief zijn. Daarnaast investeert de organisatie verder in de boekingssystemen en service, om dit te blijven optimaliseren. De grootste uitdaging is om intern de juiste prioriteiten te stellen en stevig vast te blijven houden aan onze kernwaarden. Het boeken van een vakantie doe je niet dagelijks. Het moet een een feestje zijn en niet alleen maar gebaseerd zijn op Excelmanagement. Op deze manier blijven we ook in de toekomst succesvol, is onze overtuiging”, aldus Beijer-ten Voorde.

FOTO: v.l.n.r. CIO Leon Kersten, CEO Sybrand Welles, CHO Chantal de Hoop, eigenaar Pepijn Zijsling en Gonnie Welles van Villa for You.