Roland Mack (Europa-Park) ontvangt de hoogste circus-onderscheiding

Roland Mack, oprichter en eigenaar van Europa-Park, is in Monaco geëerd door Z.D.H. Prins Albert II van Monaco, die hem benoemde tot ‘Ambassadeur du Cirque 2025’. Hij kreeg deze onderscheiding van de Wereldfederatie van het Circus voor “zijn uitzonderlijke bijdragen aan de circuskunsten.”

De Wereldfederatie van het Circus, waarvan Z.D.H. Prinses Stéphanie van Monaco erevoorzitter is, zorgt voor de promotie, erkenning en het behoud van de circuskunsten wereldwijd. Deze onderscheiding benadrukt het culturele, artistieke en sociale belang van het circus. De titelhouder wordt voor een jaar ambassadeur van deze kunst en heeft als taak het publiek bewust te maken, de bekendheid van het circus te vergroten en zijn waarden te promoten. De uitreiking van deze prijs vond plaats tijdens het 47e “Internationaal Circusfestival van Monte-Carlo”, een van de meest prestigieuze evenementen in de circuswereld, dat eveneens onder de auspiciën van het Vorstendom Monaco plaatsvond van 17 tot 26 januari 2025.

Roland Mack: “Ik beschouw deze onderscheiding als een enorme eer. Voor mij is het circus een plek van dromen, waar de magie van een live belevenis behouden blijft in een steeds digitalere wereld. Het circus is diep geworteld in onze samenleving, als een essentieel onderdeel van ons cultureel erfgoed. Het combineert op harmonieuze wijze traditionele en moderne vormen van entertainment. Zonder het circus zou onze wereld een stuk armer zijn. Ik ben zeer dankbaar voor deze prijs, die ook een aansporing is om de idealen van het circus te promoten. Deze kunst is niet alleen een artistieke discipline, maar ook een middel om teamwork, respect en creativiteit te bevorderen. De sterke band met het circus benadrukt de rol van Monaco als cultureel centrum en verdediger van diverse kunstvormen.”

V.l.n.r.: Z.D.H. Prins Albert II van Monaco, Roland Mack, Z.D.H. Prinses Stéphanie van Monaco / foto: Manuel Vitali, Monaco