Recreatie Next Level 2025: dit mogen bezoekers verwachten

Op 12 en 13 februari vindt Recreatie Next Level plaats in Evenementenhal Gorinchem. De next step naar kennis en inspiratie voor de (toekomstige) recreatieprofessional. Dit event is dé ontmoetingsplek voor professionals in de branche die op zoek zijn naar de volgende stap in digitalisering, marketing, dienstverlening, recreatietechniek en zwembad en waterbeheer. Wat kunnen bezoekers verwachten?

Een uitgebreid kennisprogramma voor iedere recreatieprofessional

Recreatie Next Level biedt een omvangrijk kennisprogramma dat speciaal is samengesteld voor iedere afdeling binnen een recreatiebedrijf. Van marketeers en technisch medewerkers tot eigenaren en bedrijfsleiders – er is voor iedereen relevante kennis en inspiratie te vinden. Tussen 11.00 en 16.00 uur kunnen bezoekers deelnemen aan interactieve sessies en workshops, die hen helpen om hun bedrijfsvoering naar een hoger niveau te tillen.

Bezoekers kunnen sessies bijwonen in vier verschillende thematische kennistheaters, de Expert Area, Kennis Area, Marketing Area en de Techniek Area. Enkele hoogtepunten uit het programma van de Expert Area:

Prijzen en omzetoptimalisatie : geavanceerde strategieën voor groei door Booking Experts

: geavanceerde strategieën voor groei door Booking Experts Maak het jezelf gemakkelijk met AI : door Tenzer

: door Tenzer Investeren in toegankelijkheid : door Betue Hulpmiddelen & Toegankelijkheid

: door Betue Hulpmiddelen & Toegankelijkheid Branding meets performance-based marketing: bouw een sterk merk met meetbare impact door Booking Experts

Daarnaast mogen bezoekers de keynote van security-expert en ethisch hacker Wouter van Dongen (oprichter van cybersecuritybedrijf DongIT) niet missen. Hij geeft een fascinerende inkijk in de wereld van hacken en cybersecurity. Met praktijkvoorbeelden en verhalen uit de sector toont hij hoe cybercriminelen te werk gaan en geeft hij concrete tips om de IT-beveiliging van recreatiebedrijven te verbeteren.

50+ toonaangevende experts

Op Recreatie Next Level staan meer dan 50 experts, zoals Booking Experts, Wildkamp, Burgman, Verbleif, Tenzer, Tommy Booking Support, Baas B.V. en EEZZ.

Leukste Uitje 2026

Volgend jaar, op 11 en 12 februari, zal de Award-uitreiking van de ‘Leukste Uitjes van Nederland’ plaatsvinden tijdens Recreatie Next Level. De verkiezing van het Leukste Dagje Uit is in de recreatiesector een bijzonder gewaardeerd evenement. De ANWB heeft deze verkiezing tot 2024 georganiseerd, maar besloot afgelopen jaar dat het niet meer goed aansluit bij de kernactiviteiten. Na een tussenjaar zonder verkiezing, wordt de draad in 2026 weer opgepakt door een samenwerking van partijen in de (dag)recreatiebranche: Go-Kids, Pretwerk, Great Stay App, Recreatie Vakbeurs en Recreatie Next Level.

Over Recreatie Next Level

Recreatie Next Level is onderdeel van Recreatie Vakbeurs en biedt recreatieprofessionals een unieke kans om kennis te vergaren, inspiratie op te doen en te netwerken met branchegenoten.Voor meer informatie over Recreatie Next Level, het kennisprogramma en het bestellen van gratis tickets ga naar: www.recreatie-nextlevel.nl